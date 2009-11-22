نخبگان و روحانیون باید از فرصت حج برای تقویت بصیرت استفاده کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی یکشنبه در همایش روحانیون کاروانهای حج 88 با تدوین عنصر بصیرت از دیدگاه قرآن و روایات یادآور شد: بصیرت تنها یک عنصر اخلاقی و عرفانی محض نیست بلکه یک ضرورت سیاسی و اجتماعی برای هر مسلمان در جهت تداوم نظام اسلامی است.

وی جامع نگری و آینده نگری عملی و علمی را بصیرت و بینایی حقیقی برشمرد و گفت: اگر انقلاب اسلامی با حمایت اکثریت مردم از امام راحل پیروز شد و تا کنون پابرجا و استوار مانده و از همه آزمونها سربلند بیرون آمده این به دلیل بصیرت مردم مسلمان ایران است.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به شکست حکومت صدر اسلام به واسطه بی بصیرتی اکثریت افزود: تنها عامل موفقیت امام خمینی (ره) در عصر غیبت با وجود همه دشمنی ها و تنهایی نظام اسلامی در دنیای پرآشوب فعلی بصیرت مردم بود.

ری شهری ادامه داد: امام عزیز درست فرمودند که مردم ایران از مردم صدر اسلام و عصر رسول الله و امیرالمومنین بهتر بودند چرا که امت اسلامی در صدر اسلام معصومین و کرامات آنان را دیدند و آنان را یاری نکردند اما مردم مسلمان ایران بدون دیدن امام معصوم سه دهه است که با تمام وجود از ولایت و رهبری نظام دفاع کرده و در برابر دشمنان ایستاده اند.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در تقویت بصیرت امت اسلامی اظهار داشت: مجرای اراده الهی، بصیرت مردم است و ادامه نهضت اسلامی نیز جز با بصیرت ممکن نیست.

ری شهری با اشاره به ضرورت حمایت جدی و همه جانبه همه توده ها به ویژه نخبگان و روحانیون از نظام اسلامی و ولایت فقیه به عنوان ستون و خیمه آن، ادامه یافتن راه امام و شهیدان و پاسداری از ارزشهای مقدس انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را در سایه تقویت بصیرت نخبگان و جامعه عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نهایت دید انسان های بی بصیرت این دنیاست. در حالی که افراد با بصیرت نگاه خود را فراتر از دنیا برده و برای جهان آخرت توشه می گیرند. چنین انسانی که می داند کار برای خدا و خدمت به زائران خانه خدا چه بهایی دارد.

ری شهری با اشاره به ضرورت دو چندان تقویت بصیرت برای مدافعان نظام که با قلم و زبان به دفاع از نظام جمهوری اسلامی می پردازند، تاکید کرد: مدافعان نظام و رهبری نیاز مضاعفی به بصیرت دارند و نباید تصور شود که برای دفاع از رهبری و نظام حق دارند هرکاری کنند و هر حرفی بزنند.

سرپرست حجاج ایرانی ضمن دعوت همگان به رعایت انصاف و عدالت در رفتار و برخوردها از همه صاحبان اندیشه، مطبوعات و رسانه ها خواست تا در نقدها و تعریف های خود از مسیر انصاف خارج نشوند.

ری شهری تاکید کرد: امروز هرکسی از هر جناحی به اختلافات دامن بزند به نظام لطمه زده و از هواداران انقلاب می کاهد در حالی که همه تلاش ما افزودن هواداران انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به فضای معنوی و تاثیرگذار ایام حج از همه روحانیون خواست برای تقویت بصیرت و بیداری و هوشیاری جامعه در دفاع از انقلاب و رهبری دعا کنند.