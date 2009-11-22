90 درصد از مدارس شهربابک تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی مومنی ظهر یکشنبه در شورای آموزش استان کرمان اظهار داشت: شهرستان شهربابک به دلیل نوع فرهنگ مردم و علاقمندی شهروندان شهربابک به تحصیل علوم با مشکل مواجه نیست و روند رو به رشدی را طی کرده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات در خصوص بحث فیزیکی مدارس این شهرستان گفت: در بحث استحکام بخشی مدارس با مشکلات فراوانی مواجه هستیم به طوریکه 90 درصد مدارس این شهرستان فرسوده و تخریبی است.

حجت الاسلام مومنی گفت: هم اکنون وضعیت فیزیکی نامناسبی داریم و تنها 10 درصد مدارس بهسازی شده است که این مدارس نیز طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند اما روند استحکام بخشی و نوسازی مدارس در شهربابک باید سرعت گیرد.

وی افزود: از مجموع 10 آموزشگاه شبانه روزی شهرستان نیز هیچ یک از این مدارس از خوابگاه های اصولی برخوردار نیستند و با تغییر کاربری اقدام به احداث خوابگاه شده است که از هزار و 100 دانش آموز مدارس شبانه روز 800 نفر در این مکانها جای داده شده اند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهربابک افزود: در این شهرستان 15 نمازخانه مساجد نیز باید احداث شود که در سال جاری چهار نمازخانه در دستور کار قرار گرفته است که برای تکمیل آنها به 600 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی همچنین به کمبود نیروهای خدماتی در مدارس خبر داد و خواستار رفع این مشکل توسط مسئولان شد.