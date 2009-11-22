کشورهای اسلامی باید همکاریها و ارتباطات خود را بیش از پیش گسترش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به منابع طبیعی غنی کشورهای منطقه خلیج فارس افزودند: این کشورها با توجه به ثروت طبیعی عظیمی که در اختیار دارند، باید جایگاه بهتری از لحاظ پیشرفتهای علمی و مادی، و تأثیرگذاری در سیاست جهانی داشته باشند و این هدف جز با همکاری بیشتر با یکدیگر محقق نخواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته این همکاری، دشمنانی هم دارد ولی همواره باید برخلاف خواست دشمنان، و براساس مصالح خود تصمیم گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای، لزوم توجه بیشتر کشورهای اسلامی برای تقویت ارتباطات و همکاریها را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حکمت اقتضاء می کند که انسان دوستان خود را بشناسد و با آنها همکاری کند و هرگونه همکاری نکردن کشورهای اسلامی بویژه کشورهای مسلمان همسایه، خارج از چارچوب تدبیر است.

ایشان با اشاره به حمله صدام به ایران و تحمیل جنگ هشت ساله، و سپس حمله صدام به کویت تأکید کردند: اقدامات صدام، خارج از چارچوب همسایگی بود و او صدمات زیادی را به کشورهای منطقه وارد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی، مواضع دولت کویت و همکاریهای این کشور با جمهوری اسلامی ایران را خوب خواندند و خاطرنشان کردند: ایران از گسترش همکاریها با کویت در همه زمینه ها استقبال می کند اما باید با پیگیری، زمینه عملی شدن توافق ها فراهم شود.

در این دیدار که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای شیخ ناصر محمدالاحمد الصباح، نخست وزیر کویت ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، روابط ایران و کویت را بسیار دیرینه و دارای ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران دوستی و برادری خود به مردم کویت را در دوران سختی و زمان حمله صدام به کویت نشان داد و ما همواره ایران را دوست و برادر خود می دانیم.

وی با اشاره به ترکیب هیئت کویتی در سفر به ایران خاطرنشان کرد: دولت کویت مصمم به گسترش روابط با ایران در همه زمینه ها و استفاده از تجربیات متخصصان و کارشناسان ایرانی است.

نخست وزیر کویت، رأی منفی این کشور به قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران را نشانه موضع قاطع و ثابت کویت در حمایت از جمهوری اسلامی ایران برشمرد .