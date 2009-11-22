روشهای سنتی باید متحول شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده ظهر یکشنبه درجلسه شورای آموزش استان کرمان با تاکید بر تعامل مسئولان در رفع موانع و پیشرفت گفت: باید از قالب روشهای قدیم خارج شویم و با تجدید نظر در روشها از راههای جدید و نو در حل مسائل استفاده نمائیم.

وی با اشاره به کمبود فضاهای سبز در کرمان افزود: در مدارس استان کرمان باید طرحی در خصوص کاشت یک درخت توسط دانش آموزان انجام شود و این نهالها به اسم دانش آموزان شناسنامه دار شوند.

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت کتابخوانی در مدارس نیز خواستار استفاده از روشهای جدید نوین از جمله تاسیس کتابخانه های هوشمند در مدارس شد و گفت: درس انشاء مدارس نیز باید در کنار درس انشاء به خلاصه نویسی کتابهای مختلف توسط دانش آموزان اختصاص یابد و فرهنگ کتابخوانی را در بین دانش آموزان گسترش دهیم.

وی با اشاره به احتمال شیوع آنفلونزا در زمان بازگشت حجاج گفت: باید با فرهنگ سازی و پیشگیری در کنار انجام تدابیر بهداشتی از شیوع مجدد آنفلوانزا جلوگیری کنیم

دهمرده با تاکید بر اینکه در نقاط مختلف استان کرمان استعداد های انسانی و ظرفیتهای نهفته ای وجود دارد، این پتانسیلها را زمینه خوبی برای پیشرفت استان کرمان دانست.

وی در خصوص رفع کمبودهای موجود درمناطق مختلف نیز گفت: باید از بخش خصوصی در رفع مشکلات کمک گرفت که در این میان خیرین مدرسه ساز نقش تعیین کننده ای را به عهده دارند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در زمینه نیروی انسانی خیلی از امور مدارس را می توان با مشارکت دانش آموزان انجام داد و این امر احساس خوبی به دانش آموزان خواهد داد.