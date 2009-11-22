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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

غفاری به مهر خبر داد:

کاظمی مدیرفنی ابومسلم است/ احتمال معرفی طاهری به عنوان سرمربی

کاظمی مدیرفنی ابومسلم است/ احتمال معرفی طاهری به عنوان سرمربی

سخنگوی باشگاه ابومسلم با بیان اینکه فرهاد کاظمی تنها از سمت سرمربیگری این تیم استعفا داده،گفت: با توافق انجام شده و در صورت حل نشدن مشکل کاظمی، قرار است وی به عنوان مدیرفنی یا مسئول کادرفنی تیم را هدایت کند.

حامد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: فرهاد کاظمی تنها از سمت سرمربیگری تیم فوتبال ابومسلم استعفا داده اما درحال حاضر مدیرفنی یا مسئول کادرفنی تیم است و قرار است در صورت عدم حل مشکل این مربی، با مشورت وی سرمربی آینده تیم انتخاب شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر با هیچ سمتی برای فرهاد کاظمی کارت صادر نمی شود تا روی نیمکت تیم ابومسلم بنشیدند، اظهار داشت: مسئولان باشگاه ابومسلم درحال تعامل با مسئولان امرهستند تا مشکل کاظمی حل شود. اگر این اتفاق بیافتد، کاظمی به عنوان سرمربی هدایت تیم را برعهده می گیرد اما در غیراینصورت، فرد مدنظر کاظمی تیم را در مسابقات هدایت خواهد کرد.

سخنگوی باشگاه ابومسلم مشهد خاطرنشان کرد: بیژن طاهری و مرتضی کرمانی مقدم هم به عنوان دستیارکاظمی تیم را تمرین می دهند و این احتمال وجود دارد طاهری را به علت داشتن مدرک A آسیا، به عنوان سرمربی اعلام کنیم و وی تیم را با نظر کاظمی در مسابقات به میدان بفرستد.

غفاری در پایان در مورد بازیکنان خارجی این تیم گفت: امروز فرهاد کاظمی تکلیف بازیکنان برزیلی تیم را مشخص خواهد کرد تا در صورت رضایت از آنها، قرارداد این بازیکنان با تیم ابومسلم ثبت شود.

کد مطلب 988319

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