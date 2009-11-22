انتخاب رشته مجدد رشته ‌های نیمه ‌متمرکز کنکور از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش انتخاب رشته‌ های تحصیلی نیمه ‌متمرکز مجدد معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته ‌های مختلف تحصیلی نیمه‌ متمرکز آزمون سراسری سال 1388 به ‌صورت اینترنتی بوده و داوطلبان ‌باید در ابتدا کد محلهای تحصیلی (حداکثر 50 کدمحل) را از دفترچه راهنمای انتخاب محل رشته ‌های نیمه‌ متمرکز که در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی و یا مصاحبه در اختیار آنها قرار داده شده، انتخاب کرده و سپس این کدها را از 2 تا 12 آذرماه با مراجعه به سایت ‌اینترنتی سازمان به نشانی www.Sanjesh.org در فرم انتخاب رشته خود درج کنند.

اگر داوطلبی در مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی و یا سایر مراحل گزینش شرکت کرده باشد، اما نسبت به انتخاب رشته مجدد اینترنتی یاد شده، اقدام نکنند، به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ نهایی در رشته‌ یا رشته ‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و هیچگونه تقاضایی بعد از آن از طریق پست و مراجعه حضوری قابل قبول نیست.

داوطلبان معرفی ‌شده رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور(کد 8526) توجه داشته باشند کد محل تحصیل دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی نجف‌ آباد (کد 191) صحیح است.