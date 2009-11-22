سفارتخانه های ایران در جهان از صادرات استان حمایت کنند

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افرود: به منظور افزایش صادرات محصولات تولیدی در استان مرکزی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف باید پس از آشنا شدن با محصولات تولیدی استان زمینه را برای صادرات این محصولات به کشورهای محل ماموریت خود آماده کنند.

وی عنوان کرد: در این راستا برقراری ارتباط مستمر با وزارت امور خارجه و برگزاری نشست های متعدد اقتصادی با سفرا و رایزنان اقتصادی سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است که انتظار می رود با برگزاری این نشست ها و میزگردها زمینه های حضور بازرگانان ایرانی در این کشورها و صادرات محصولات تولیدی آنان و افزایش سهم صادرات استان مرکزی به خارج کشور فراهم شود.

عالیخانی با اشاره به موانع فراروی صادرات محصولات تولیدی در استان گفت: ناکافی بودن امکانات و تجهیزات مناسب در گمرک استان برای ارائه خدمات، کمبود تاسیسات ذخیره سازی محصول، نبود شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا، نبود مدریت جامع در بهره برداری از زیر ساخت های موجود صادراتی، نبود شرکت های بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازاریابی، کمبود امکانات مناسب نمایشگاهی بخشی از کمبودهای استان مرکزی در حوزه صادراتی است.

وی اتکا صادرات استان به بخش معدن، نبود استقبال کافی از فرودگاه اراک به دلیل ناکافی بودن تاسیسات آن را از مشکلات دیگر صادراتی استان دانست و خاطرنشان کرد: نبود برند مناسب و شناخته شده برای معرفی و شناسادن استان در بازارهای جهانی، نبود تمایل کافی تولید کنندگان و صادرکنندگان استان به آموزش شیوه های نوین بازاریابی و تجارت، صادرات اقلام کالایی استان از گمرکات دیگر استان ها و ناتوانی تجار استان برای رقابت با تجار سایر استان ها از دیگر مشکلات فراروی بخش صادرات استان مرکزی به شمار می رود.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی وجود زیر ساخت های مناسب در کشورهای همسایه و جلب سرمایه های ایرانی و خارجی را در این کشورها از تهدیدات اساسی این بخش عنوان کرد و افزود: روند صعودی قیمت تمام شده کالاها و کاهش رقابت در بازارهای خارجی، برداشت سلیقه ای از اجرای برخی قوانین و مقررات صادراتی در مناطق مختلف، حضور رقبای قدرتمند و جدید در تولید برخی محصولات مزیت دار کشور از جمله فرش و رقابت های ناسالم در بازارهای هدف بین صادرکنندگان داخلی از دیگر تهدیدهای بخش صادرات استان و کشور است.