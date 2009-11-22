شهادت 7400 فلسطینی در دو دهه حمله اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حملات صهیونیستها علیه فلسطینیها در دو دهه اخیر حدود 8 هزار و 900 کشته بر جای گذاشته است.

موسسه پژوهشی غیردولتی "بتسلم" که مقر آن در سرزمینهای اشغالی است در گزارش خود ضمن بیان این مطلب اعلام کرد که از این تعداد کشته شدگان، بیشترین آنها متعلق به مبارزان فلسطینی بوده است.

در حالی که نزدیک به هشت هزار فلسطینی در طول 20 سال مبارزه ضد اشغالگری بدست صهیونیستها به شهادت رسیده اند، هزار و 483 صهیونیست نیز عمدتا در حملات استشهادی فلسطینیها کشته شده اند.

این در حالی است که هزار و 537 تن از شهدای فلسطینی را کودکان و نوجوانان تشکیل داده و 139 تن از آنان نیز خردسال هستند. بر اساس این گزارش بیشترین شهدای فلسطینی به نخستین انتفاضه فلسطینیها در بین سالهای 1987 تا 1993، انتفاضه دوم از سال 2000 و نیز حمله نظامی صهیونیستها به غزه در سال گذشته مربوط می شوند.

در همین گزارش از سال گذشته بعنوان خونین ترین سال برای فلسطینیها نام برده شده که در جریان حمله 22 روزه به غزه در این سال هزار و 33 فلسطینی به شهادت رسیده اند.

در این جنگ که از اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی شروع شد 320 کودک و 111 زن بی گناه فلسطینی جان خود را در بمبارانها و موشک بارانهای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی از دست داده اند.