ایجاد ادارات کل آموزش و پژوهش قرآنی در وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرحناز ترکستانی عصر یکشنبه در نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور در محل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، افزود: این اداره کلها به زودی نهایی می شوند و در حوزه فعالیت های قرآنی، موضوعات خود را مطرح می کنند فعالیتهای کاربردی مرتبط با قرآن در این بخشها تعریف و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

وی گفت: مسئولیت برگزاری دوره 25 جشنواره ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و دلیل اصلی آن نیز تصویب شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است که با ارائه گزارش عملکرد وزارت بهداشت از میان سه کاندیدای برگزاری، این وزارتخانه به عنوان میزبان انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به افتتاح مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و انسجام در فعالیت های پراکنده دانشگاهها تصمیم گرفته شد که این کار در دانشگاههای علوم پزشکی به طور ویژه توسعه یابد.