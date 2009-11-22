  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

ایجاد ادارات کل آموزش و پژوهش قرآنی در وزارت بهداشت

ایجاد ادارات کل آموزش و پژوهش قرآنی در وزارت بهداشت

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزیر بهداشت از ایجاد ادارات کل آموزش قرآنی و پژوهش قرآنی در حوزه های معاونت های آموزشی و تحقیقات وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرحناز ترکستانی عصر یکشنبه در نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور در محل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، افزود: این اداره کلها به زودی نهایی می شوند و در حوزه فعالیت های قرآنی، موضوعات خود را مطرح می کنند فعالیتهای کاربردی مرتبط با قرآن در این بخشها تعریف و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

وی گفت: مسئولیت برگزاری دوره 25 جشنواره ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و دلیل اصلی آن نیز تصویب شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است که با ارائه گزارش عملکرد وزارت بهداشت از میان سه کاندیدای برگزاری، این وزارتخانه به عنوان میزبان انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به افتتاح مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و انسجام در فعالیت های پراکنده دانشگاهها تصمیم گرفته شد که این کار در دانشگاههای علوم پزشکی به طور ویژه توسعه یابد.

کد مطلب 988328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها