پایانه های مسافربری سالانه 300 میلیون سفر را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد خیری ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی راه اندازی کلانتری در پایانه های مسافربری کلانشهرهای کشور در مشهد افزود: پایانه ها از پر تردد ترین مناطق شهری هستند که نیازمند حمایت بیشتر دولت است.

مدیر عامل اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداری های کشور گفت: شهرداری ها با توجه به مشکلات خاص خود به تنهایی قادر به تجهیز پایانه ها نیستند بنابراین دولت و مسئولان امر باید در این زمینه مساعدت کنند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری بیشتر در پایانه ها باعث ارائه خدمات بهتر به مسافران می شود بنابراین بر مبنای این رویکرد امیدواریم در پایان برنامه پنجم نیز شاهد استاندارد شدن تمام پایانه های کشور باشیم.

خیری عنوان کرد: وجود مراکز معاینه فنی و استقرار پلیس راه در پایانه مشهد می تواند در کاهش تصادفات موثر باشد.

همچنین در این نشست سلیمانی معاون فرماندهی امور حفاظت از اماکن و شخصیتهای پلیس پیشگیری کشور گفت: روزانه 80 هزار نفر در پایانه مشهد تردد می کنند که باید از امنیت برخوردار باشند بنابراین حضور نیروی انتظامی در پایانه با توجه به حجم گسترده مسافران الزامی است.

وی ادامه داد: در این راستا لزوم ایجاد ایستگاه انتظامی در پایانه از موضوعاتی بود که به نتیجه رسید و پیرو آن یکی از بهترین اقدامات برای ایجاد احساس امنیت، تشکیل دفتر پلیس است که هنوز در پایانه مشهد وجود ندارد.

سلیمانی تاکید کرد: از ابتدای شکل گیری پایانه مسافربری مشهد، نیروی انتظامی حافظ امنیت و آرامش آن بوده است که امنیت فعلی مرهون تلاشهای آن است.

وی اظهار داشت: 39 تا از پایانه های مسافربری کشور دارای ایستگاه انتظامی هستند و تحت پوشش قرار دادن بقیه پایانه ها نیز در دستور کار است.

وی گفت: پلیس پایانه به منظور برقراری امنیت و بحث ارائه خدمات در داخل پایانه است و محیط پیرامون آن مربوط به مرکز حوزه های انتظامی محل پایانه است.