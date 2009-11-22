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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۲

رایزنی پرز با مبارک در قاهره / جوسازی بر ضد ایران در مصر

رایزنی پرز با مبارک در قاهره / جوسازی بر ضد ایران در مصر

رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری مشترک با رئیس رژیم صهیونیستی اظهار داشت قدس تنها به فلسطین مربوط نمی شود، بلکه به همه ادیان تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حسنی مبارک امروز پس از دیدار با شیمون پرز در قاهره در کنفرانس خبری مشترک با وی بر ضرورت توقف شهرک سازی و از سرگیری مذاکرات صلح تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اراده سیاسی از سوی اسرائیل وجود داشته باشد صلح برقرار خواهد شد.

مبارک با بیان این مطلب افزود: مرحله کنونی دیگر تاب تحمل راه حل های مرحله ای و [موقت] را ندارد بلکه نیازمند سازش نهایی است.

رئیس جمهور مصر در ادامه گفت : من درباره موضوع قدس به صورت خصوصی با شیمون پرز صحبت کردم. این موضوع تنها مشکل فلسطینی ها نیست، بلکه به همه ادیان تعلق دارد و تداوم شهرک سازی در آن تجاوزی به تمام مسلمانان جهان به شمار می رود، بنابراین موضوع قدس باید بر سر میز مذاکره حل و فصل شود.

شیمون پرز نیز مدعی شد که رژیم صهیونیستی راه حل دو دولتی را تایید می کند.

پرز در ادامه به جوسازی بر ضد ایران پرداخت و ادعا کرد بلندپروازیهای این کشور برای اینکه تبدیل به امپراطوری در منطقه شود، مانع در برابر حل مسائل منطقه ای است.

کد مطلب 988332

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