آزمایشگاه بانک خون بند ناف در بیمارستان میلاد ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تجهیزات انجماد و نگهداری خون بند ناف به منظور ذخیره سازی اولیه 5 هزار واحد خون بند ناف به همراه تانک اصلی ذخیره نیتروژن مایع به ظرفیت 4 هزار لیتر تهیه و آماده بهره برداری شد.

گزارش رسیده از معاونت فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران حاکی است جهت جمع آوری خون بند ناف در بخش NICU بیمارستان میلاد محلی در نظر گرفته شده است.

تاکنون استانداردهای ملی جمع آوری، پردازش، آزمایش و ذخیره سازی و انتخاب خون بند ناف مورد نیاز جهت بهره برداری حداکثری از خون بندناف اهدایی تدوین شده است.