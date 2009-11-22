به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین ، آنا ورا رئیس سازمان صلح و عدالت مسلمانان سوئد اظهار داشت: احزاب راست‌گرا با هدف به دست آوردن قدرت سیاسی از مسلمانان انتقاد می‌کنند.

جیمی آکیسن رهبر حزب دمکرات راست گرای سوئد ماه گذشته طی یک مقاله مسلمانان را به عنوان تهدیدی بزرگ توصیف کرده بود و این اظهارات مسلمانان را به‌شدت نگران کرد.

براساس اظهارات ورا آنچه بیشتر رهبران مسلمان را نگران کرده این است که اگر سایر احزاب نیز چنین لحنی را در پیش بگیرند این روش عادی خواهد شد.

آمار نشان می‌دهد که این حزب راست‌گرا تنها از 6 درصد حمایت مردم برخوردار است و این اقدامات به منظور افزایش تعداد اعضای خود در پارلمان است. این حزب به رویکردهای ضداسلامی و ضد مهاجران بدنام است.

این درحالی است که مسلمانان اعتقاد دارند به رغم این ستادهای راست‌گرا، جامعه سوئد هنوز هم رویکردهای دوستانه‌ای نسبت به مسلمانان دارد و هنوز قوانین تبعیض‌آمیزی که در فرانسه و دانمارک وجود دارند در این کشور مشاهده نشده‌اند.

مسلمانان سوئد اخیراً دو پروژه با هدف مبارزه با اسلام‌هراسی در این کشور اسکاندیناوی راه‌اندازی کرده‌اند. یکی از این پروژه‌ها هویت سوئدی و هویت اسلامی را ترویج می‌کند و دیگری درباره کشتار مسلمانان سربرنیتسا است که ما تصور می‌کنیم فراموش شده است.

مسلمانان سوئد حدود 200 هزار نفر از جمعیت 9 میلیون نفری کشور را تشکیل داده‌اند.