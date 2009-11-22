بومیانی که در خوابگاه می خوابند!/ نبود تعریفی واحد برای دانشجوی بومی

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف در تعریف دانشجوی بومی و عدم اجماع صاحب نظران و مسئولین حوزه آموزش عالی کشور، دانشجوی بومی و حدود و مرز آن با دانشجوی غیربومی را به مسئله ای مبهم و سئوال برانگیز تبدیل کرده است.

مسئله دیگر تعهد و یا عدم تعهد دانشگاهها برای ارائه خوابگاه به این دانشجویان است. دانشجویانی که از نظر وزارت علوم در دایره دانشجویان بومی قرار دارند در عمل به همان اندازه نیازمند استفاده از خوابگاه هستند که دانشجویان غیر بومی به محل اسکان نیاز دارند و این موضوع چالشی برای دانشگاهها شده است. از طرفی جدای از اختلاف وزارت علوم و دانشگاهها در تعریف دانشجوی بومی، اتحاد نظری میان مسئولان دانشگاهی وجود ندارد.

دانشجوی بومی عموما باید بر اساس مصوبات سازمان سنجش که درصدی از پذیرش بر اساس بوم دانشجویان است (بومی پذیری) تعریف شود که رئیس سازمان سنجش بر اساس آخرین مصوبه در این زمینه می گوید: تغییر بومی گزینی در 13 رشته پر طرفدار در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع (در گروه آزمایشی ریاضی و فنی)، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (در گروه آزمایشی علوم تجربی)، حقوق،‌ روانشناسی و حسابداری (در گروه آزمایشی علوم انسانی) در کنکور امسال صورت می گیرد.

پورعباس اضافه کرد: پذیرش بومی در این رشته ها پس از کسر سهمیه 40 درصدی ایثارگران به صورت 60 درصد گزینش بومی و 40 درصد آزاد صورت می گیرد.

رئیس سازمان از افزایش ظرفیت پذیرش آزاد در مقایسه با کنکور 87 خبر داد و گفت: در کنکور 87 پذیرش آزاد 20 درصد و بومی 80 درصد بود. بومی گزینی در سال 86 نیز به صورت 30 درصد آزاد و 70 درصد بومی اعمال شد.

وی افزوده بود: در صورت تکمیل نشدن ظرفیت سهمیه ایثارگران در 13 رشته مذکور، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصد گزینش بومی و 50 درصد گزینش آزاد اعمال می شود.

رئیس سازمان سنجش در تشریح نحوه پذیرش داوطلبان کنکور در سایر رشته ها جز 13 رشته مذکور به مهر گفت: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 69 و کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، پذیرش بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران (40 درصد) به صورت 80 درصد بومی و 20 درصد آزاد صورت می گیرد. در واقع پذیرش داوطبان در سایر رشته ها به جز این 13 رشته که اعلام شد به صورت گذشته و همانند کنکورهای قبل خواهد بود.

پورعباس ادامه داد: در پذیرش دانشجو در سایر رشته ها (غیر از 13 رشته مذکور) در صورتی که ظرفیت ایثارگران تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به صورت تماما بومی برای پذیرش داوطلبان اختصاص خواهد یافت.

وی درباره نحوه اطلاع رسانی بومی پذیری در دفترچه کنکور نیز گفت: مصوبات کنکور شامل سهمیه ها و شرایط و ضوابط در دفترچه شماره یک کنکور درج می شود. جزئیات روش پذیرش دانشجو در کنکور نیز به طور کامل در دفترچه شماره دو کنکور سراسری منتشر خواهد شد.

پورعباس درباره اضطراب موجود در داوطلبان به دلیل اعلام نحوه پذیرش بومی در کنکور گفت: جای هیچ نگرانی وجود ندارد. داوطلبان در حال حاضر تنها به فکر درس خواندن باشند و مطمئن باشند داوطلبان قوی به هیچ عنوان متضرر نمی شوند و عدالت به طور کامل رعایت می شود. ضمن اینکه ما شاهد تغییر دیگری در کنکور امسال نخواهیم بود.

با این وصف به نظر می رسد که در این مقوله دست کم بازنگری و اتخاذ موضعی واحد نسبت به تعریف دانشجوی بومی و ارائه خوابگاه به آنها ضروری است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در گفتگو با روسا و معاونین دانشگاههای کشور با تکیه بر مشکلات خوابگاهها در این زمینه به چگونگی وضعیت کنونی دانشجویان بومی پذیرفته شده در سال جاری پرداخته است.

36 درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه ارومیه بومی هستند

حسن صدقی گمچه رئیس دانشگاه ارومیه به خبرنگار مهر گفت: از میان 3 هزار و 850 دانشجوی پذیرفته شده امسال دانشگاه ارومیه حدود یک هزار و 400 نفر متولد آذربایجان غربی هستند.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به 23 هزار و 800 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که نیازمند خوابگاه هستند.

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه در سال جاری از 7 هزار ظرفیت خوابگاه ملکی و 38 خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه برای پاسخگویی به دانشجویان استفاده می کند.



20 درصد پذیرفته شدگان جدید دانشگاه تبریز بومی هستند



میر جلیل اکرمی-معاون آموزشی دانشگاه تبریز به خبرنگار مهر گفت: امسال چهار هزار و 750 دانشجو در این دانشگاه پذیرفته شده اند که از این تعداد حدود 20 درصد بومی هستند.

وی افزود: از ورودیهای امسال دانشگاه تبریز سه هزار و 200 نفر در مقطع کارشناسی و هزار و 300 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و نزدیک به 100 نفر در مقطع دکتری پذیرفته شده اند.

معاون آموزشی دانشگاه تبریز گفت: اغلب دانشجویان این دانشگاه متقاضی خوابگاه هستند و ما سالانه هفت هزار دانشجو را در خوابگاه اسکان می دهیم.

وی افزود: امسال نیز بیش از 80 درصد دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه هستند.

50 درصد پذیرفته شدگان امسال دانشگاه اصفهان بومی هستند



محمد حسین رامشت-رئیس دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال نزدیک به 2500 دانشجوی جدید وارد این دانشگاه شده اند که نزدیک به 50 درصد آنها بومی هستند.

وی افزود: امسال متقاضیان خوابگاه دانشجویی بیشتر از سال پیش هستند چرا که تعریف کنونی دانشجوی بومی تعریف درستی نیست و طبق این تعریف دانشجویان ساکن در استان لرستان و یا شهر یاسوج جزء بومی های ما محسوب می شوند در حالی که این دانشجویان امکان رفت و آمد به دانشگاه و منزل را ندارند.

رئیس دانشگاه اصفهان متقاضیان خوابگاه در میان ورودیهای جدید دانشگاه اصفهان را 1500 نفر دانست.

60 درصد دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بومی هستند



حسن تاجیک-رئیس دانشگاه خلیج فارس در گفتگو به خبرنگار مهر گفت: 60 درصد دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بومی هستند که به نظر می رسد امسال نیز این رقم تغییر چندانی نکرده باشد.

وی افزود: امسال در دانشگاه خلیج فارس نزدیک به 1200 نفر ورودی داشتیم که در 22 رشته کارشناسی و 14 رشته کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: یکی از ویژگی های مشکل ساز ورودی های امسال دانشگاه خلیج فارس که پارسال هم برای دانشگاه مشکلاتی را فراهم کرده بود این است که تعداد دختران به نسبت پسران خیلی بیشتر بوده که کمبود خوابگاه دختران به شکل جدی دانشگاه با مشکل روبرو می کند.

45 درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه سیستان و بلوچستان بومی هستند



احمد اکبری-رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: از میان چهار هزار دانشجوی پذیرفته شده در این دانشگاه در سال جاری نزدیک به 45 درصد بومی هستند.

وی افزود: آمار دانشجویان بومی این دانشگاه طی دو سال گذشته دو برابر شده است که البته این موضوع از میزان تقاضای خوابگاه در دانشگاه سیستان و بلوچستان نکاسته است.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: از آنجا که این دانشگاه در زاهدان واقع شده و نزدیک ترین شهرهای اطراف حداقل در فاصله های 200 یا 300 کیلومتری این دانشگاه واقع شده اند دانشجویان بومی نیز به خوابگاه نیاز دارند.

وی افزود: به دلیل شرایط ویژه ای که دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دومین دانشگاه پر جمعیت کشور دارد مسئله بومی گزینی مشکل نیاز به خوابگاه را حل نکرده و امسال بیش از 90 درصد دانشجویان متقاضی خوابگاه هستند.

60 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه مازندران بومی هستند



قاسم علیزاده-رئیس دانشگاه مازندران به مهر گفت: حدود 60 درصد از دو هزار و 550 دانشجوی ورودی سال جاری در این دانشگاه دانشجوی بومی هستند.

وی افزود: از این میان 1500 دانشجوی دختر و 700 دانشجوی پسر از دانشگاه مازندران درخواست خوابگاه کرده اند که طبق برنامه ریزیهای انجام شده متقاضیان بر اساس میزان فاصله محل اقامت دانشجویان از دانشگاه اولویت بندی خواهند شد.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: اساس را در تعریف دانشجوی بومی بر شعاع 25 الی 30 کیلومتری دانشگاه قرار داده ایم.

تنها 30 درصد ورودی های امسال دانشگاه بوعلی همدان بومی هستند



مرتضی هزاوه ای-معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان به خبرنگار مهر گفت: امسال هزار دانشجوی ورودی در مقطع کارشناسی روزانه داشتیم که تنها 30 درصد آنها دانشجوی بومی هستند.

وی افزود: امسال در دوره کارشناسی 700 نفر و در دوره کارشناسی ارشد 450 دانشجوی خوابگاهی داریم.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان گفت: 200 نفر از دانشجویان شبانه ورودی امسال نیز متقاضی دریافت خوابگاه هستند که چون دانشگاه تعهدی در این زمینه نداشته آنها را به مراکز خصوصی معرفی کرده است.



نیمی از پذیرفته شدگان دانشگاه شهید باهنر کرمان بومی هستند



منصور صاحب الزمانی-معاون دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان به خبرنگار مهر گفت: امسال در حدود یک هزار و 900 دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش کردیم که 53 درصد از این تعداد بومی هستند.

وی افزود: امسال نزدیک به 50 درصد افزایش ظرفیت پذیرش داشتیم که البته این با خواست خود دانشگاه و هماهنگی کامل با وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.

60 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی اصفهان بومی هستند



بهزاد رضایی-معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از پذیرش 60 درصدی داوطلبان کنکور سراسری 88 دانشگاه صنعتی اصفهان در کلیه رشته ها با اولویت بومی خبر داد.

وی گفت: در سال تحصیلی جدید 1900 دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شده اند که از این میان 1533 نفر در مقطع روزانه و 367 نفر در دوره آموزش الکترونیکی و در رشته های فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم پایه مشغول به تحصیل می شوند.

تنها 20 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه رازی کرمانشاه بومی هستند



محمد مهدی خدایی-رئیس دانشگاه کرمانشاه به خرنگار مهر گفت: نزدیک به 80 درصد از دو هزار و 100 دانشجوی پذیرفته شده این دانشگاه در سال جاری متقاضی خوابگاه هستند.

وی افزود: شرایط استان کرمانشاه به گونه ای است که تمامی دانشجویان به جز عده ای که ساکن خود شهر کرمانشاه هستند متقاضی خوابگاه هستند زیرا امکان رفت و آمد میان دانشگاه و محل سکونت خود را ندارند و در حقیقت بومی محسوب نمی شوند.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: علی رغم مشکلاتی که برای تعداد زیاد متقاضی خوابگاه وجود دارد سعی می کنیم پاسخگوی تعداد زیادی از دانشجویان باشیم.

60 درصد ورودیهای دختر دانشگاه شیراز خوابگاه می خواهند



محمد هادی صادقی-رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه در میان ورودیهای امسال این دانشگاه تقاضای خوابگاه بالا است به مهر گفت: بیش از 60 درصد دانشجویان دختر جدید الورود متقاضی خوابگاه هستند.

وی افزود: آمار دقیقی از دانشجویان بومی دانشگاه در دست ندارم اما اگر برای سنجش میزان ورودیهای بومی آمار متقاضیان خوابگاه را ملاک قرار دهیم خواهیم دید که درصد قابل توجهی از دانشجویان بومی نیستند.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: تعداد بالای دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه واقعا غیر قابل پیش بینی بوده و مشکلات عدیده ای را برای ما ایجاد کرده است.



80 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز بومی نیستند



مرتضی زرگر شوشتری-رئیس دانشگاه اهواز گفت: این دانشگاه امسال دو هزار و 635 دانشجوی جدید الورود داشته که نزدیک به 80 درصد از آنها متقاضی دریافت خوابگاه هستند.

وی افزود: تقریبا تمامی دانشجویانی که ساکن اهواز نباشند متقاضی خوابگاه هستند حتی اگر جزء دانشجویان بومی تعریف شده باشند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امسال دانشگاه شهید چمران اهواز خواهان 20 درصد افزایش ظرفیت پذیرش بود که در نهایت ظرفیت ورودی های امسال تا 40 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: امسال با مشکل خوابگاه روبرو هستیم به خصوص اینکه میزان ورودی و خروجی دانشگاه متناسب نیست.

به گزارش مهر، این گونه به نظر می رسد که اکثر دانشگاههای کشور به خصوص دانشگاههای استانهای جنوبی که پهنه جغرافیایی وسیع و تمرکز جمعیتی پراکنده تری دارند در میزان ارائه خدمات خوابگاهی میان دانشجویان بومی و غیر بومی تفاوت چندانی را نمی بینند.

حال این سئوال اساسی پدیدار می شود که آیا وزرات علوم بر چگونگی نیاز دانشجویان بومی به خدمات خوابگاهی و مشکلات دانشگاهها در این زمینه اشراف دارد و در صورت وجود چنین اشرافی چه تمهیداتی را برای پشتیبانی از دانشگاهها و دانشجویان اندیشیده است؟



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گزارش: مهیار زاهد