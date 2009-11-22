تشکیل شبه نظامیان محلی برای جنگ با طالبان/ کشته شدن 5 پلیس در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا به دولت افغانستان برای تجهیز و آموزش شبه نظامیان محلی برای جنگ با طالبان کمک می کند.

این روزنامه آمریکایی در شماره امروز (یکشنبه) خود نوشت واشنگتن از دولت افغانستان خواسته است برای مبارزه با گروههای طالبان اقدام به تجهیز و آموزش شبه نظامیان محلی از قبایل کند.

این اقدام در راستای ایجاد آمادگی در افغانها برای به عهده گیری مسئولیت برقراری امنیت کشورشان انجام شده و از سوی دولت آمریکا پشتیبانی می شود. به گفته یک مقام آمریکایی در کابل که خواست نامش فاش نشود تمرکز اصلی این شبه نظامیان محلی، فعالیت در بخشهای جنوبی و شرقی این کشور خواهد بود.

دولتهای آمریکا و افغانستان امیدوارند با اجرای این طرح و تشکیل گروههای شبه نظامی محلی علیه طالبان، بتوانند از ظرفیت وجود هزاران نیروی آشنا به شرایط این کشور در مبارزه با تروریسم بهره بگیرند.

این در حالی است که چالش کنونی دولت "باراک اوباما" درباره راهبرد جدیدش در افغانستان، اعزام نیروهای نظامی بیشتر به این کشور است. کارشناسان با اشاره به تجربه اقدام مشابه در عراق که در آن آمریکا از نیروهای قبایل برای برقراری امنیت شهرها استفاده کرد، امیدوارند این اقدام نتیجه بخش باشد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز از کشته شدن 5 نیروی پلیس افغانستان در انفجار یک بمب جنوب این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش در پی انفجار یک بمب کنار جاده ای در حوالی قندهار و در نزدیکی مرز پاکستان، 5 نفر از نیروهای افغان کشته شده اند.

به گفته یک مقام نیروهای مرزی افغانستان در این حادثه خودروی حامل این نیروها بر اثر برخورد با یک بمب کنار جاده ای منفجر شده و 5 نفر از سرنشینان آن جان باختند. این در حالی است که پلیس افغانستان به تازگی اقدام به دستگیری دهها نفر از افراد مشکوک به داشتن رابطه با نیروهای طالبان در این منطقه کرده است.

گفتنی است ولایت قندهار در جنوب افغانستان جزو پرخطرترین مناطق این کشور بوده و بخش اعظم فعالیتهای تروریستی شبه نظامیان طالبان علیه نظامیان خارجی در این ولایت انجام می شود.