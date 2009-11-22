همایش "جوانان، اخلاق و توسعه اجتماعی در هزاره سوم " برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور سقائیان سفیر ایران، آودیسیان رییس آکادمی منطقه ای آموزش اروپایی، بایبورتیان، مشاور ارشد هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ارمنستان، رایزن فرهنگی و سخنرانان از دانشگاهها و نهادهای فرهنگی مختلف، در آن دانشگاه برگزار شد.



سقائیان سفیر کشورمان در این سمینار در سخنانی گفت: خوشبختانه جوانان در صحنه جامعه درمقاطع مختلف حضور فعال دارند، تحولاتی که ما اکنون در منطقه شاهد آن هستیم قطعاً آینده ای روشن را برای نسل جوان و به‌ویژه جوانان کشور ارمنستان و ایران رقم می‌زند.

آرمن بایبورتیان مشاور ارشد هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ارمنستان در سخنانش ضمن تشکر رایزنی فرهنگی کشورمان به خاطر توجه ویژه به مسائل فرهنگی و معنوی اظهار داشت: دو کشور ایران و ارمنستان بر روی جوانان سرمایه‌گذاری خوبی کرده و جوانان در ساختن آینده نقش دارند و باید توجه ویژه‌ای به آنان شود.

وی سپس برنامه‌های سازمان ملل در ارمنستان را تشریح کرد.



شکیبا رایزن فرهنگی کشورمان نیز در سخنانی اظهار داشت: جوانان نیروی پیش‌برنده و سازنده تمام جوامع هستند. هزاره سوم به نسبت بهتر از هزاره‌های دیگر است چون جوانان نقش بیشتری در جامعه خود دارند.