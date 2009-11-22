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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

با حضور 31 داور /

کلاس توجیهی داوران لیگ برتری برگزار می شود

کلاس توجیهی داوران لیگ برتری برگزار می شود

کلاس توجیهی داوری در نیم فصل لیگ برتر نهم با حضور 31 داور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس توجیهی داوری در نیم فصل لیگ برتر نهم در روزهای 4 و 5 آذرماه سالجاری در آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود.

کلیه داورانی که مسابقات نیم فصل اول را قضاوت کرده‌اند باید در این دوره حضور داشته و با آنالیز کردن اشکالات و مسائل مختلف داوری در نیم فصل اول، بتوانند داوری بهتری را در نیم فصل دوم ارائه دهند. دوره فوق با نظارت غلامرضا بهروان، مسعود عنایت، منوچهرنظری و حمید خوشخوان برگزار می شود.

شاهین حاج بابایی، منصور نوری، رسول رهبرفام، احمدصالحی، جمشید محمدی، اسماعیل آمری، سعید مظفری زاده، علیرضا فغانی، تورج حق وردی، محمودرفیعی، فرشید افشار، علیرضا جباری، سیدمهدی سیدعلی، مسعود مرادی، بابک وسیله بر، محمدرضا اکبریان، محمد ملکی، نوید مظفری، یداله جهانبازی، محسن ترکی، محسن قهرمانی، حسین نیکوزاده، هدایت ممبینی، البرز حاجی پور، رحیم مهرپیشه، قاسم واحدی، ایرج ساعدی، جمشید دانش مهر، خداداد افشاریان، سعید بخشی زاده و محمد حسین اسدی در این دوره فوق باید حضور داشته باشند.

کد مطلب 988348

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