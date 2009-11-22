به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک، سیدصدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم امضای این تفاهم ‌نامه گفت: تفاهم ‌نامه مذکور ارتقای سطح دانش گمرکی و انجام فعالیت ‌های پژوهشی و تحقیقاتی است، امکان استفاده از خدمات آموزشی کلاسیک و ضمن خدمت را برای کارکنان گمرک فراهم می‌ کند.

وی با اعلام آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی برای ایجاد رشته ‌های مورد نظر گمرک در بازه ‌های زمانی خاص و آموزش کارکنان این سازمان، اقدام رییس کل گمرک در مورد همکاری با دانشگاه علامه را منبعث از بینش و تفکر روشن وی دانست و افزود: همکاری گمرک و دانشگاه ایده بسیار خوبی است که می ‌تواند ضمن ایجاد فرصت ‌های مناسب برای ترتیت نیروهای انسانی و ارتقای دانش تخصصی، به اصلاح روش‌ها و متدهای اجرایی کمک کند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: من از همکارانم می‌ خواهم که با جدیت و علاقه پیگیر، اجرایی شدن این تفاهم ‌نامه در چارچوب قوانین و مقررات جاری باشند تا ما بتوانیم آثار عملی آن را پس از اجرا مشاهده کنیم.

اردشیر محمدی، رئیس کل گمرک ایران نیز با اظهار خشنودی از ایجاد و توسعه همکاری بین گمرک و دانشگاه، بر تسریع اجرای این تفاهم‌ نامه تأکید کرد و گفت: حمایت و پشتیبانی دوستان در دانشگاه موجب می‌شود گمرک در رسیدن به اهداف خود با توجه نقش مهمی که در رشد اقتصاد ملی دارد، موفق‌ تر عمل کند.

وی افزود: همکاری گمرک و دانشگاه سبب افزایش دانش و آگاهی کارکنان در مباحث علمی و آموزشی و پژوهشی می ‌شود و این موضوع برای گمرک بسیار مهم است.

رئیس کل گمرک همچنین از امکان کارآموزی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در واحدهای مختلف گمرک به عنوان کار عملی مؤثر و مفید یاد کرد و اظهار داشت: گذراندن دوره‌ های عملی برای دانشجویان از نیازهایی است که برآورده شدن آن با همکاری نزدیک دانشگاه و مراکز اجرایی امکان ‌پذیر است.

همچنین غلامرضا صفاری مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات ایران نیز در این زمینه گفت: مسئولان این دفتر طی چندمین جلسه مقدماتی زمینه ‌های همکاری بین گمرک و دانشگاه علامه را مورد بررسی قرار دادند. وی افزود: ارتباط گمرک و دانشگاه برای ما بسیار مهم ا ست و از آنجا که دروس گمرک، دروسی تخصصی است، برگزاری دوره ‌های آموزشی در زمینه مسائل علمی و پژوهشی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک با اشاره به امکان استفاده از تجارب اساتید دانشگاه علامه طباطبایی در مباحث گمرکی و حتی حضور آنها در جلسات شورای علمی و پژوهشی گمرک اظهار داشت: تفاهم‌نامه امضاء شده بین گمرک و دانشگاه علامه طباطبایی چارچوب کلی همکاری را مشخص کرده است و برای همکاری بیشتر می‌ توانیم قراردادهای تفضیلی با این دانشگاه منعقد کنیم.