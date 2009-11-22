به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 19 سال (جوانان) کشورمان که خود را برای حضور در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا آماده می کند، عصر امروز (یکشنبه) در دیداری تدارکاتی برابر تیم بزرگسالان سایپا تن به شکست 3 بر 2 داد.

در این دیدار که در زمین چمن ورزشگاه ایران تایر برگزار شد، گل‌های تیم سایپا توسط امین منوچهری (20 و 35) و رضا خالقی فر (80) به ثمر رسید و میلاد غریبی در دقایق 60 و 73 برای تیم جوانان گلزنی کرد.

در ابتدای و انتهای این دیدار علی دوستی سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال (جوانان) و محمد مایلی کهن سرمربی سایپا دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند.

در ادامه برنامه‌های آماده سازی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران، شاگردان علی دوستی روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه پیکانشهر به دیدار تیم پیکان می روند.

این تیم در گروه D رقابت‌های مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا با تیم‌های فوتبال لبنان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم‌گروه است.