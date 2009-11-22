نشست لاریجانی با وزیر راه در کمیسیون عمران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی عصر یکشنبه و در محل مجلس شورای اسلامی با حمید بهبهانی وزیر راه و برخی از معاونان وی و همچنین اعضای کمیسیون عمران مجلس دیدار و گفتگو کرد.

موضوع این نشست که نواب رئیس مجلس نیز در آن حضور داشتند حمل و نقل هوایی و راه آهن بود که به دعوت کمیسیون عمران برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از برنامه های وزراتخانه راه و ترابری توسط وزیر ارائه شد. بهبهانی در این گزارش به پیشنهادات این وزارتخانه در برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 اشاره کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی سخنانی بر اجرای هر چه سریع تر پروژه های این وزارتخانه و اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بحث خصوصی سازی تاکید کرد.

مقرر شد وزیر و معاونان وی چارچوب مشخصی برای تحقق توصیه های رئیس مجلس تهیه و برنامه خود را به کمیسیون عمران ارائه دهند.