انجام مطالعات برای حل مشکل ترافیک مناطق مرکزی شهر زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر یکشنبه در بازدید از عملیات ساخت پل روگذر شهدای وحدت زاهدان، اظهار داشت: علاوه بر اجرای این طرح، مطالعاتی در زمینه حل مشکل ترافیک مناطق مرکزی شهر زاهدان در حال انجام است .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: پیشرفت این پل بر اساس برنامه پیش بینی شده در حال اجراست و اواخر آذرماه امسال به صورت آزمایشی راه اندازی می شود .

وی گفت: برابر مطالعات انجام شده مکان فعلی در نظر گرفته شده برای ساخت پل روگذر نقش مهمی در حل مشکل ترافیک دارد. استاندار سیستان و بلوچستان ضمن بازدید از قسمت های مختلف سازه پل، دستورهای لازم برای تسریع در اتمام طرح را صادر کرد.

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با اشاره به مشخصات فنی این پل روگذر که برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان و در زاهدان اجرا می‌شود، گفت: ارتفاع این پل در قسمت تاج، بیش از پنج متر، طول آن 475 متر و عرض این پل نیز 20 متر بوده و شامل دو لاین رفت و برگشت است .

محمود نارویی اعلام کرد: اعتبار اولیه این پروژه پنج میلیارد و 300 میلیون تومان است که تا پایان کار احتمالاً 6.5 میلیارد تومان برای تکمیل این پل هزینه می‌شود .

وی افزود: مطالعات احداث پل‌هایی از این نوع در شهرستان‌های مهم سیستان و بلوچستان در حال ‌انجام است و بر اساس نیاز، اقدامات لازم انجام می‌شود .