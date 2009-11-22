۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

همایش شعر و موسیقی اقوام شمال در مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: دومین همایش شعر و موسیقی اقوام خطه شمال کشور با حضور هنرمندان سه استان شمالی امروز در آمل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این همایش توجه و تقویت فرهنگ بومی را به عنوان فرهنگ دینی جامعه و تاثیرگذار دانست.

هادی ابراهیمی با اشاره به اینکه فرهنگ بومی در راستای فرهنگ ملی است، افزود: در سنت و آئین ما که ریشه در اجداد ایرانیان دارد در سرشت و فطرت هر مازندرانی است.

وی برگزاری همایش شعر و موسیقی اقوام خطه شمال را بستری مناسب در راستای فرهنگ بومی دانست و تصریح کرد: باید سرمایه های فرهنگی استان را حفظ و در جهت معرفی آن همه استعدادهای هنری استان پای کار باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: اگر بخواهیم نقاط قوت حوزه های فرهنگی را آسیب شناسی کنیم باید حوزه های فرهنگ بومی و محلی را تقویت و احیا کنیم.

ابراهیمی همچنین از برگزاری جشنواره شعر و موسیقی استانهای شمالی کشور به میزبانی مازندران در ماه های آینده خبر داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل نیز در این مراسم احیا آئینها و سنتها و گردآوری اقوام استان های مازندران، گیلان و گلستان را از اهداف مهم این همایش بیان کرد.

حسین جوادی افزود: در این همایش 9 گروه هنری از استانهای شمالی 20 برنامه فرهنگی و هنری شامل شعر خوانی، اجرای موسیقی های محلی اقوام، رقص خنجر ترکمن صحرا، موسیقی گیلکی و آواهای مازندرانی اجرا شد.

