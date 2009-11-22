حجت الاسلام حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر، گفتگو می کرد با اشاره به دعوت از سران سه قوه برای حضور در مراسم روز مجلس که قرار است دهم آذر ماه در بهارستان برگزار شود، یادآور شد: همچنین از برخی دیگر از مقامات و مسئولان برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

نماینده نیشابور در پاسخ به این سئوال که مشخصا چه افرادی دعوت شده اند ، گفت: علاوه بر سران سه قوه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور در مراسم روز مجلس دعوت شده است و مقرر شده آقای کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس مقدمات کار برگزاری این نشست را فراهم کرده و از برخی چهره ها نیز دعوت به عمل آورد.

این نخستین حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به عنوان سران قوا در مراسم روز مجلس شورای اسلامی است.

سال گذشته در این مراسم حجت الاسلام اکبرهاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام اکبر ناطق نوری، حجت الاسلام مهدی کروبی، دکتر غلامعلی حداد عادل و دکتر علی لاریجانی به عنوان روسای مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف در نشست روز مجلس حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ، سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به همراه جمعی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس نیز دراین مراسم حضور داشتند، اما محمود احمدی نژاد علی رغم دعوت از حضور در این مراسم خودداری کرد .