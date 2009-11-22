فرستاده ویژه سازمان ملل دخالت خارجی در امور عراق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، این دیپلمات غربی با اشاره به سفر اخیر "اسکار فرناندز تارانکو" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به عراق، اظهار داشت : تارانکو در بازگشت از عراق با بررسی دلایل و اسناد ارائه شده توسط مقامات بغداد، دخالتهای خارجی در این کشور را حتمی دانسته است.

بر این اساس، تارانکو در دیدار روز گذشته خود با "بان کی مون"، دبیرکل سازمان ملل متحد را در جریان جزئیات این موضوع قرار داده است.

مقامهای عراقی اخیرا اسنادی را در اختیار تارانکو قرار دادند که دخالت بعثی ها و مزدوران تروریست اجیر شده از سوی کشورهای عربی، در انفجارهای چهارشنبه و یکشنبه خونین بغدادد را به اثبات می رساند.



بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 100 نفر کشته و هزار و 250 نفر زخمی شدند.

همچنین در انفجارهای یکشنبه سوم آبان در پایتخت عراق که به انفجارهای یکشنبه خونین موسوم شد، دست کم 150 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند.

این روز، خونین ترین روز عراق در یک سال اخیر به شمار می رود.

