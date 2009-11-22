روزانه 30 زندانی جدید در زندان های استان مرکزی پذیرش می شوند

سعید آقا صادقی در حاشیه بازدید مدیران استان از زندان مرکزی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سالانه بیش از 12 هزار زندانی جدید در زندان های استان پذیرش می شوند که رسیدگی به وضعیت بهداشتی این زندانیان از اولویت های اصلی این سازمان محسوب می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به ورود تعداد بالای زندانی به زندان های استان، شناسایی بیماری های زندانیان و نیز گند زدایی مستمر و روزانه از زندانها در دستور کار قرار دارد تا از ورود هرگونه بیماری به محیط زندان و ابتلا زندانیان به بیماری ها جلوگیری شود.

آقا صادقی با اشاره به اینکه برای ارائه آموزش به زندانیان برای جلوگیری ازانتقال و شیوع بیماری در میان آنان برنامه ریزی های مستمر و مدون صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: ارائه بروشورهای آموزشی برای آگاه سازی زندانیان نسبت به خطرات شیوع بیماریهای مختلف و راهکارهای مبارزه با همه گیری بیماری در زندان به انجام می رسد که علاوه بر آن ارائه بسته های بهداشتی و مواد ضد ویروسی در میان زندانیان نیز از دیگر اقداماتی است که برای مقابله با همه گیری بیماری در زندانهای استان مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل زندانهای استان مرکزی به بروز بیماریهای نوپدید در کشور اشاره کرد و عنوان داشت: برای مقابله با بیماری های نوپدید از جمله آنفولانزای جدید وبا هدف جلوگیری از شیوع بیماری در زندان ها با صرف دو میلیون تومان اعتبار دستگاه افزایش دهنده اکسیژن در خون تامین شده است که در صورت مشاهده بیماران مشکوک به ابتلای این ویروس نسبت به استفاده از آن برای درمان بیمار اقدام خواهد شد.

به گفته وی، ویروس بیماری آنفولانزای جدید با قرار گرفتن در مجاری تنفسی و مسدود کردن آن سبب مرگ افراد می شود که انتظار می رود با استفاده از این دستگاه از بروز خفگی در مبتلایان احتمالی این بیماری در زندان اراک جلوگیری شود.

آقاصادقی تقویت کادرهای درمانی در زندان های استان و نیز افزایش مراقبتهای بدو ورود زندانیان را از دیگر اقدامات این سازمان برای جلوگیری از همه گیری بیماری در زندان های استان عنوان کرد.