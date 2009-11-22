پرداخت 61 هزار میلیارد ریال تسهیلات صنعتی در بانک تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، علی اکبر محرابیان در آئین پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران با مقایسه ای که بین سه ماهه دوم سال 2008 و سه ماهه اول سال 2009 در زمینه مجموع صادرات بخش صنعت در جهان صورت داد، گفت:‌ می توانیم شاهد کاهش بسیار شدید هزینه های جابجایی کالا و صادرات تولیدات کشورهای مختلف جهان باشیم.

وزیر صنایع اظهار داشت: در سالهای گذشته اقدامات موثری در زمینه نوسازی برخی صنایع صورت گرفت اما بخشهایی از صنعت وجود دارد که نیازمند انجام اقدامات جدی در حوزه نوسازی است.

پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران با شعار" کارآفرینی، ارزش آفرینی ملی - اعتبارسازی جهانی" و با هدف فراهم ساختن خدمات لازم برای تعالی فرهنگ کار و کارآفرینی و نکوداشت منزلت کارآفرینان در کشور برگزار شد.

گفتنی است مانده تسهیلات اعطایی بانک تجارت به صنعتگران ایرانی تا پایان مهرماه سالجاری به بیش از 61 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین بانک تجارت در راستای برنامه های دولت تاکنون بیش از 32 هزار میلیارد ریال از منابع خود را به بنگاههای اقتصادی کارآفرین و زودبازده اختصاص داده است.

