احتمال بازپس گیری شرکت صنایع اراک از بخش خصوصی قوت گرفت

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تلفن در پی نامه نگاری کارگران این شرکت و تجمع خانواده های کارگران در مقابل استانداری مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه خریدار این شرکت بیش از سه ماه حقوق و معوقات کارگران را پرداخت نکرده است و کارخانه عملا تعطیل است، افزود: کارگران خواستار توجه به درخواستهایشان مبنی بر ادامه کار و رسیدگی به مشکلاتشان هستند.

نوروزی با بیان اینکه بیش از 100 کارگر این شرکت منتظر اجرای دستورات رئیس جمهور هستند، گفت: طی مکاتباتی که با نهاد داشتیم و پاسخی که دستیار ارشد رئیس جمهور آقای هاشمی ثمره مبنی بر رسیدگی به مشکل این کارخانه از سوی مقامات استان دادند، کارگران در انتظار توجه به کارخانه و اجرای دستور رئیس جمهور هستند.

کارگران با شنیدن این خبر خود را آماده استقبال از رئیس جمهور در سفر قریب الوقوع استانی کرده اند.