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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۹

احتمال بازپس گیری شرکت صنایع اراک از بخش خصوصی قوت گرفت

احتمال بازپس گیری شرکت صنایع اراک از بخش خصوصی قوت گرفت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شرکت صنایع اراک گفت: در تماس تلفنی که نهاد ریاست جمهوری با وی داشته است موضوع بازپس گیری شرکت صنایع اراک از خریدار آن از سوی رئیس جمهور مطرح شد.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تلفن در پی نامه نگاری کارگران این شرکت و تجمع خانواده های کارگران در مقابل استانداری مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه خریدار این شرکت بیش از سه ماه حقوق و معوقات کارگران را پرداخت نکرده است و کارخانه عملا تعطیل است، افزود: کارگران خواستار توجه به درخواستهایشان مبنی بر ادامه کار و رسیدگی به مشکلاتشان هستند.

نوروزی با بیان اینکه بیش از 100 کارگر این شرکت منتظر اجرای دستورات رئیس جمهور هستند، گفت: طی مکاتباتی که با نهاد داشتیم و پاسخی که دستیار ارشد رئیس جمهور آقای هاشمی ثمره مبنی بر رسیدگی به مشکل این کارخانه از سوی مقامات استان دادند، کارگران در انتظار توجه به کارخانه و اجرای دستور رئیس جمهور هستند.

کارگران با شنیدن این خبر خود را آماده استقبال از رئیس جمهور در سفر قریب الوقوع استانی کرده اند.

کد مطلب 988368

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