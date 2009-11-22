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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

همایون بهزادی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال شد

همایون بهزادی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال شد

با حکم علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال همایون بهزادی پیشکسوت و بازیکن تیم ملی و پرسپولیس به عنوان عضو کمیته فنی این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزادی که ریاست کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال را نیز برعهده دارد، با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی این فدراسیون نیز فعالیت خواهد کرد.

متن حکم ریاست فدراسیون به همایون بهزادی به شرح زیر است: « به استناد ماده 57 اساسنامه فدراسیون و با عنایت به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون و با توجه به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و بموجب این ابلاغ بسمت عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند منان و با سعی و تلاش جنابعالی و سایر همکاران در انجام کلیه امور محوله موفق و موید باشید.»

همایون بهزادی مهاجم پیشین تیم های فوتبال پرسپولیس و شاهین و تیم ملی فوتبال ایران در دهه 50 بوده است که از او به عنوان "سرطلایی" فوتبال کشورمان نیز یاد می شود.

کد مطلب 988370

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