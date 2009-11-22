به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست داوران مرد و زن ایرانی در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی است که تعدادشان به 30 نفر می رسد. اسامی این داوران به شرح زیر است:

الف: داوران فوتبال

مسعود مردای، محسن ترکی، سعید مظفری زاده یزدی، هدایت ممبینی، علیرضا فغانی، یداله جهانبازی و سعید بخشی‌زاده

* بالاترین سهمیه داور وسط برای کشورهای آسیایی هفت نفر است که 6 کشور ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، چین و عربستان می توانند این تعداد داور در فهرست فیفا داشته باشند.

* سال 2010 آخرین سال داوری مسعود مرادی در عرصه بین المللی خواهد بود زیرا سن بازنشستگی برای داوران فیفا 45 سال است.

ب: کمک داوران بین المللی فوتبال

حسن کامرانی فر، رضا سخندان، محمدرضا ابوالفضلی، داوودرفعتی، رسول فروغی، علیرضا کهوری، مرتضی کریمی، علیرضا یزدانی و سعید علی نژادیان

* بالاترین سهمیه کمک داور برای برای کشورهای آسیایی 9 نفر است که شامل 6 کشور ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، چین و عربستان است.

* حیدر شکور به دلیل بازنشستگی از فهرست کمک داوران بین المللی خارج و سعید علی نژادیان جایگزین وی شده است.

ج: داوران فوتسال

علیرضا سهرابی، علیرضا رجبی، وحید عرض پیما و محمود نصیرلو

* کریم سیستانی به دلیل بازنشستگی از فهرست داوران بین المللی فوتسال خارج شده و محمود نصیرلو جایگزین وی شده است. بر همین اساس بالاترین سهمیه برای تمام اعضای فیفا 4 نفر است که ایران هر 4 سهیمه را به خود اختصاص داده است.

د: داوران فوتبال ساحلی

فرشید حقیقت جو، علی شریفات، حسن کیومرثی و رامین حقیقی‌زاده

* رامین حقیقی زاده به عنوان نفر جدید وارد فهرست داوران فوتبال ساحلی شده است.

* در این بخش بالاترین سهیمه برای تمامی اعضای فیفا 4 نفر است که ایران هر چهار سهمیه را به خود اختصاص داده است.

بر همین اساس برای اولین بار در تاریخ فوتبال کشور داوران و کمک داوران زن برای لیست بین المللی فوتبال به فیفا معرفی شده اند که مورد تایید فیفا قرار گرفته است. کمیته داوران پس از برگزاری کلاس‌های آموزشی و آزمون‌های بدنی دو داور و 4 کمک داور زن به اسامی زیر معرفی کرده ا ست.

ه: داوران زن بین المللی فوتبال

سلطنت نوروزی و شیوا یاری

و: کمک داوران زن بین المللی فوتبال

فاطمه نصراللهی، انسیه مافی نژاد، سمانه محسنی و معصومه شکوری

بر اساس این گزارش در سال 2010 میلادی، فدراسیون فوتبال ایران تعداد 28 داور بین المللی در لیست فیفا خواهد داشت که از این نظر جز فدراسیونهای بهتر دنیاست.