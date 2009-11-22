راهبرد جدید آمریکا در افغانستان باید توازن قدرت در منطقه را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان خواستار توجه ویژه آمریکا به حفظ توازن منطقه در اجرای راهبرد جدید این کشور در افغانستان شد.

این اظهارات که شدیداللحن ترین پیام یک مقام پاکستانی درباره سیاستهای واشنگتن در افغانستان است، در دیدار نخست وزیر پاکستان و "لئون پنتا" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) در اسلام آباد مطرح شد.

گیلانی در این دیدار تاکید کرد افزایش شمار نظامیان خارجی در افغانستان تاثیرات منفی در ایالت بلوچستان پاکستان داشته و مسائل امنیتی این کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.

اگر چه اسلام آباد پیش از این اظهار نظری درباره افزایش نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان نکرده بود، با این حال این مقام پاکستانی برای نخستین بار از احتمال گسترش درگیریها به مناطق قبیله ای بلوچستان این کشور سخن گفته است.

سخنان گیلانی در حالی مطرح می شود که اسلام آباد تا پیش از این افزایش توان نظامی هند را یکی از عوامل تاثیر گذار بر تعادل قدرت در منطقه دانسته و بارها اعتراض خود را به حمایت واشنگتن از دهلی نو اعلام کرده است.

گفتنی است پس از درخواست اعزام 40 هزار نیروی جدید از سوی فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان، بحث بر سر راهبرد جدید آمریکا و اثرات آن بر افغانستان و همسایگان آن در محافل سیاسی شدت بیشتری به خود گرفته است.