دشمنان نمی توانند از تفکر غنی بسیج مردمی جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر یکشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه سلمان و بسیج مستضعفین سیستان و بلوچستان با تبریک آغاز هفته بسیج، گفت: بسیج دریای مواجی است که سخت ترین صخره ها را درهم می شکند کما اینکه هشت سال دفاع مقدس، مبارزه بی امان با گروههای معاند، بازسازی سازندگی و موفقیت های علمی از جمله انرژی هسته ای نمونه ای از این توانمندی مردمی است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: احداث و توسعه بندر چابهار، راه آهن زاهدان - کرمان، پروژه عظیم گاز رسانی عسلویه - ایرانشهر، جاده های ترانزیتی و در آینده ای نزدیک خط راه آهن چابهار - سرخس توسط بسیج سازندگی در سیستان و بلوچستان گواه دیگری بر این مدعاست.

وی از بسیج به عنوان نیروی مقتدر نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد کرد و با یادآوری تفکر بسیج مردمی در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: اگر بسیج مردمی نبود، قوای مسلح به تنهایی هرگز قادر به پیروزی در جنگ نبود .

آزاد با تأکید بر اینکه "امروز به لطف الهی، قدرت نظامی ما هزار برابر بیش از زمان جنگ است"، تصریح کرد: از آنجاییکه دشمن هرگز به صورت سخت افزاری قدرت مقابله با ایران اسلامی را ندارند، جنگ نرم افزاری از جمله اختلافات قومی و مذهبی را طراحی نموده که این هم با هوشیاری مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشورمان و نیز بسیج مردمی در حال شکست است .

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر حمایت اقشار مختلف مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی، خاطر نشان کرد: عامه مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می کنند، حساب بعضی از خواص را باید از عامه مردم جدا کرد .