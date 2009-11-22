اعزام کاروانهای اردویی به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار علیرضا عظیمی جاهد در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان که به مناسبت هفته بسیج انجام شد، با اشاره به مأموریت های فرهنگی سپاه در منطقه اعلام کرد: در نظر داریم در سال جاری، همانطوری که اردوهای راهیان نور به جبهه های هشت سال دفاع مقدس اعزام می شوند، کاروانهای اردویی را به این استان که تنگه احد ایران اسلامی قرار دارد نیز اعزام کنیم.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: رویکرد جدید سپاه با انتصاب فرمانده بسیجی و متعهد در رأس سازمان بسیج مستضعفین از سوی مقام معظم رهبری و ارتقای این نهاد از سطح یک نیرو به یک سازمان گسترده بیانگر اوج عزت و عظمت این نیرو است.

وی افزود: نیروی که نه برای ایران اسلامی و نه برای جهان اسلام، بلکه مأموریتی جهانی دارد.

سردار جاهد بیان کرد: هفته بسیج یادآور رشادتها و دلاوریهای بزرگ مردانی است، که کارنامه درخشانی از خودشان در دوران هشت سال دفاه مقدس و بعد از آن به نمایش گذشته بودند.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: حرکت فرهنگی که توسط شهید شوشتری در منطقه آغاز شده بود را به تمام توان و قدرت ادامه خواهیم داد.