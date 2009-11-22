به گزارش خبرنگار مهر، دور چهارم از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا عصر امروز(یکشنبه) با برگزاری یک دیدار از گروه چهارم پیگیری شد که با برتری یک بر صفر چین برابر لبنان پیگیری شد.

در این دیدار "لی داوی" در دقیقه 19 تک گل تیم فوتبال چین را به ثمر رساند. البته این پیروزی باعث شد تا صعود تیم سوریه صدرنشین این گروه به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا قطعی شود.

در حال حاضر تیم فوتبال سوریه با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است. تیم چین با 9، ویتنام با 4 و لبنان بدون امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم این گروه قرار دارند.

پیش از این تیم فوتبال ازبکستان صدرنشین گروه سوم این مسابقات هم به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرده بود.

در دیگر دیدار امشب از دور چهارم از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا تا ساعتی دیگر تیم‌های ملی فوتبال اردن و ایران در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان برابر همدیگر به میدان می روند.