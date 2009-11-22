ثبات مدیریت در کرج ضروری است/ فرماندار جدید کرج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار کرج اظهار داشت: عمر فرمانداری در کرج دارد به یکسال ختم می شود و طی سه سال مسئولیت اینجانب چهار فرماندار در کرج تغییر کرده اند.

وی افزود: کلانشهر کرج نیازمند ثبات مدیریتی است و تعویض های زود رس می تواند به این شهر لطمه بزند.

کازرونی تاکید کرد: جابجایی ها در نهاد عالم وجود دارد و هیچ آمده ای نیست که مانده باشد و در این میان عبرت آموزی بسیار اهمیت دارد و هیچگاه در هیچ منصبی پستها و صاحبان پست ها باقی نمی مانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن برخی از ویژ گیهای شخصیتی فرماندار اسبق کرج بیان داشت: در دورانی که بنده شاهد رفت و آمد فرمانداران در کرج بودم کولیوند جزو بهترین فرمانداران کرج بوده است. وی دغدغه شهر و مردم را داشت و توانست با تمامی نهاد ها و ارگان های شهرتعامل خوبی را داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش های خود و دیگران برای ادامه فعالیت کولیوند در جایگاه فرمانداری کرج ادامه داد: مسئولان تصمیم گیر تصمیم به جابجایی فرماندار کرج گرفتند و از طرفی تغییر و تحولات مدیریتی نیز از سوی تصمیم گیران طبیعی است.

کازرونی خروج کولیوند از مدیریت شهری در کرج را خروجی با عزت توصیف کرد و گفت: هیچکس در مجموعه شهر از رفتن کولیوند خوشحال نیست و این موضوع چیز ارزشمندی است که نمی توان آن را به سادگی از نظر گذراند.

وی با خطاب قرار دادن فرماندار جدید کرج خاطر نشان کرد: وی باید بتواند با یک مدیریت فعال، شهری را که هم حجم بدنه آن بزرگ شده و هم مشکلات بسیاری دارد، مدیریت کند.

کازرونی ضمن آرزوی موفقیت برای فرماندار جدید ابراز امیدواری کرد: وی بتواند با ایجاد ثبات مدیریتی در شهر مشکلات را حل کند.

فرماندار اسبق شهرستان کرج نیز ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دستگاه ها، نهاد ها و همکاران وی در فرمانداری اظهار داشت: در دوران فعالیت وی یکی از بهترین شوراهای تامین در کرج شکل گرفت که تبلور فعالیتهای این شورا در زمان انتخابات و بعد از آن در شهر به خوبی مشهود بود.

محمد جواد کولیوند ارتباط با معتمدین مناطق و محلات کرج و برگزاری جلسات گوناگون با این افراد را از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمان فعالیت خود برشمرد.

وی ادامه داد: احیاء هیئت امنای شهرک اداری کرج پس ار 15 سال و همچنین تشکیل هیئت امنای برخی دیگر از دستگاه ها و مجموعه ها از جمله فعالیتهای وی در دوران مسئولیت بوده است.

این مسئول کلانشهر کرج را شهری توصیف کرد که توسعه جمعیتی و توسعه شهری در آن مطابق با زیرساختهای لازم انجام نشده است .

وی همچنین ایجاد دو طرح امنیتی بزرگ در کرج و پیگیری موضوع نان، پیگیری مصوبات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات سالم و بی طرفانه، برگزاری دو یادواره فرهنگی و... نیز از دیگر فعالیتهای زمان مسئولیتش برشمرد.

کولیوند در خصوص پروژه های سفر دوم ریاست جمهوری نیز گفت: برای 62 پروژه مصوب 350میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و از مرداد ماه سال جاری تا کنون 44 درصد این پروژه ها پیشرفت فیزیکی داشتند.

فرماندار اسبق کرج تاکید کرد: با هیچ دسته و گروهی مشکل ندارم و در تمام دوران مسئولیت تنها دغدغه کار و خدمت داشته و از تمام کسانی که در این مدت با ما همکاری کردند صادقانه تشکر می کنم.

محمد جواد کولیوند 26 ماه و 12 روز به عنوان معاون استاندار تهران و فرماندار کرج خدمت کرد.

استاندار تهران نفر بعدی بود که در این مراسم پشت تریبون رفت.

وی با تبریک هفته بسیج و برشمردن ویژگیهای بسیجیان بیان داشت: امروز بسیجیان در تمامی صحنه ها حضور دارند و اقدامات ارزشمندی را به آحاد مردم ارائه می دهند.

مرتضی تمدن هماهنگی و انسجام، توجه به دغدغه ها و اولویتهای مردم شهرستان را مهمترین وظیفه فرماندار برشمرد و تاکید کرد: تغییر مدیریتی در کرج تنها یک تصمیم مدیریتی بوده و خواهشمندم کسی این تغییرات را حاشیه ساز نکند.

وی افزود: اینکه کسی و کسانی بخواهند شرایط طبیعی را غیرطبیعی جلوه دهند و فرصتها را صرف مسائل حاشیه ای کنند، موضوعی است که باید از آن پرهیز کرد.

این مسئول ورود و خروج با عزت را بهترین پاداش برای فرماندار اسبق کرج برشمرد و این موضوع را از آداب مدیریت در دولت دهم قلمداد کرد.

تمدن فرمانداری ویژه شهرستان کرج با مسئولیت فرماندار جدید را نیز از صفات خدمتگزاری دانست و تاکید کرد: "عیسی فرهادی" فرماندار جدید کرج از پایین ترین سطوح کار خود را آغاز کرده و پله پله با کوهی از تجربه بالا آمده و امروز وقت خود را صرف خدمت به مردم و جامعه خواهد کرد.

استاندار تهران سوابق طولانی مدت مدیریتی در استانهای کشور و در مجموعه های گوناگون را از دیگر ویژگیهای فرماندار جدید کرج برشمرد.

تمدن وجود سرمایه های انسانی در منظقه غرب استان تهران به ویژه کرج شامل اساتید، دانشجویان، هنرمندان و سایر سرمایه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از امتیازات منحصر به فرد این منطقه برشمرد و اعلام کرد: باید با انسجام و وحدت از دعواهای بی حاصل پرهیز کرده و کارهای بر زمین مانده را به سرانجام رساند و نباید زمان گرانبها را صرف مسائل بی اهمیت کرد.

وی توجه به دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در شهرستان از اولویتهای کاری فرماندار جدید کرج برشمرد و ادامه داد: نمی توان با دستگاه ها و مدیران اجرایی رابطه ای عامرانه برقرار کرد، بلکه باید این رابطه هوشمندانه، سازنده و خلاق باشد.

این مسئول افزود: کلانشهر تهران نیز در بخشی از حوزه های علمی و تحقیقاتی از کرج ارتزاق می کند و از این رو باید به این منطقه توجه ویژه داشت.

تمدن پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری را از مهمترین وظایف دولتمردان دانست و خاطرنشان کرد: ریاست جمهوری حساسیت ویژه ای در خصوص تعهدات و مصوبات استانی دارد و در حوزه کرج نیز در زمینه آموزش عالی چند مصوبه مهم وجود دارد که باید در خصوص بازسازی مراکز آموزش عالی موجود و ایجاد مراکز عالی جدید اقدام عاجل صورت گیرد، در مجموع به کرج به عنوان قطب علمی و دانشگاهی توجه ویژه شود.

وی آغاز عملیات اجرایی اتصال بزرگراه شهید همت به وردآورد کرج را از بزرگترین و ملی ترین پروژه ها و مصوبات سفرهای رئیس جمهور و هیئت وزیران به کلانشهر کرج دانست و اعلام کرد: این پروژه باعث کاهش بار ترافیکی بزرگراه تهران - کرج می شود.

در ادامه این مراسم "عیسی فرهادی" فرماندار کرج در جمع اعضای شورای اداری این شهرستان، اظهار داشت: کرج شهر نوجوان 13 ساله بسیجی است که سرآمد خلاقان عالم قرار گرفت و این منطقه با وجود اقوام و فرهنگهای گوناگون کلکسیونی از توانمندیها محسوب می شود و به عبارتی نیز عده ای آن را خوابگاه تهرانیها می دانند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم کارهای خوبی در کرج صورت گرفته اما همان طور که امام جمعه این شهرستان نیز اظهار داشتند، بدنه این شهرستان با زیرساختها تناسب ندارد و اگر می خواهیم به مردم تهران خدمت کنیم، باید کرج را در یابیم.

معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: حجم کار در این شهرستان کمتر از مناطق محروم نیست و امید است بتوانیم با کمک دستگاه های اجرایی شهر در حد توان مشکلات را حل کنیم.

در پایان این مراسم از زحمات دو ساله "محمدجواد کولیوند" فرماندار اسبق کرج تقدیر و "عیسی فرهادی" با حکم وزیر کشور به سمت فرماندار ویژه شهرستان کرج و معاون استاندار تهران منصوب شد.