روزانه 38 تن شیر در منطقه سیستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، ایرج حسن پور عصر یکشنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان زابل که به منظور بررسی وضعیت توزیع شیر در منطقه سیستان در محل دفتر امام جمعه انجام شد، با ارائه گزارشی از وضعیت شیر استان اظهار داشت: با توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم اکنون شیر از طریق کارخانه توسط ملت کارت اصناف به عاملین تحویل می شود و این طرح میزان تخلف در توزیع را کاهش داده و تولید و عرضه شیر نیز از طریق این سیستم قابل بررسی و رصد است .

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: هم اکنون 38 تن میزان سهمیه ی روزانه شیر در منطقه سیستان است که که توسط 2 کارخانه شیر بسته بندی و 156 عامل آن را در سراسر منطقه توزیع می کنند.

وی گفت: بر اساس شرح وظایف تعریف شده، بازرسان سازمان نیز به بازرسی از واحدهای توزیع کننده می پردازند و با عاملین متخلف نیز با جدید برخورد می کنند .

حسن پور اضافه کرد: طی ماه گذشته در منطقه سیستان 12 عامل متخلف به هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شده اند و پنج عامل توزیع کننده نیز سهمیه ی آنان قطع شده و عاملین دیگری به چرخه اضافه شده اند.

وی خاطر نشان کرد: تلفن 124 اداره بازرگانی شهرستان زابل به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات اقتصادی به ویژه در رابطه با شیر یارانه ای است و گروههای بازرسی در سریعترین زمان ممکن به شکایات در این مورد رسیدگی خواهند کرد .

امام جمعه زابل نیز در این دیدار اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی که سیستان دارد نیاز به شیر احساس می شود و یکی از مشکلاتی که چندی پیش با توجه به شایعاتی که در منطقه وجود داشت مشکل شیر بود.

حجت الاسلام سید کاظم طباطبائی افزود: با توجه به اینکه شیر تولیدی از مراکز خرید و دامداریها خریداری شده و جهت بسته بندی به کارخانه ارسال می شود باید ادارات و سازمانهای ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زابل و اداره دامپزشکی جهت تهیه ی شیر سالم در این چرخه همکاری لازم را صورت دهند.

وی تأکید کرد: عاملین تولید، توزیع و فروش شیر در منطقه نیز با رعایت تقوا فعالیت کنند و دستگاههای نظارتی نیز با متخلفین برخورد صحیح و قانونی انجام دهند و اگر شخصی چه تولید کننده و چه توزیع کننده تخلفی صورت داد باید با او برخورد شود .

امام جمعه زابل اعلام کرد: با فعالیتهایی که صورت گرفته وضعیت تأمین و توزیع به صورت عادی است و هیچ مشکلی در شیر تولیدی وجود ندارد و این امر باید از طریق رسانه ها به مردم شریف سیستان اطلاع رسانی شود .

حجت الاسلام طباطبائی امام جمعه زابل در خطبه های نمازجمعه این هفته زابل با انتقاد از تاریخ گذشته بودن شیر یارانه ای توزیعی در زابل گفته بود: شیر یارانه‌‌ای باید در مدت زمان معین خود توزیع شود زیرا اخیراً مشاهده شده، شیر‌های یارانه‌ای یکی دو روز پس از تاریخ مصرف در بین مردم توزیع می‌شود .