پیش بینی مهر درست از آب درآمد/ فرماندار جدید کرج را با بیرجند اشتباه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کرج به لحاظ جایگاه ویژه که عمده ترین علت آن نزدیکی به تهران است، جمعیتی بیشتر از 16 استان کشور دارد و تنها شهرستان کشور است که در ردیف کلانشهرها قرار دارد به همین لحاظ همواره مدیریت آن کار سخت و طاقت فرساست و به طور طبیعی انتصابات در آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

دوشنبه پیش خبرگزاری مهر خبری با استناد به نامه وزیر کشور مبنی بر معرفی فرماندار جدید کرج به نام "عیسی فرهادی" که قبلا معاونت سیاسی خراسان جنوبی را بر عهده داشت، منتشر کرد که روابط عمومی فرمانداری و سایر مسئولان آن را به طور جدی تکذیب کردند اما پیش بینی ها درست از آب درآمد و عیسی فرهادی رسما فرماندار کرج شد.

سالن باشگاه میلاد شهرداری کرج عصر یکشنبه شاهد حضور تمامی مسئولان نهادها و دستگاه های اجرایی شهر برای برپایی مراسم تودیع و معارفه سکاندار اجرایی شهرستان بود.

در این مراسم که قبل از شروع آن تمامی صندلیها از سوی مدعوین پر شده بود، عده زیادی با چهره های درهم رفته از رفتن فرماندار خوش روی شهر ایستاده و نظاره گر صحنه خداحافظی "محمدجواد کولیوند" بودند که لقب تنها فرماندار بومی شهر را با خود داشت.

اولین تیتری که فرماندار کرج به مطبوعات داد

وی در آغازین دقایق سخنرانی خود در جمع مسئولان شهرستان کرج با بیان تشکر از فعالیتهای کولیوند در زمان فرمانداری به اشتباه به جای کلانشهر کرج، لفظ "بیرجند" را به کار برد و موجب برانگیختن تعجب، همهمه و لبخند همگان شد و البته وی بیان داشت: اولین تیتر را به مطبوعات محلی داده است.

در این مراسم عده ای از همکاران سابق فرماندار جدید در استانهای مختلف وی را همراهی می کردند که یکی از همکاران در عکس العمل به تعجب خبرنگاران گفت که بیرجند از کرج بزرگتر است!

از دیگر حاشیه های این مراسم می توان به آیین تودیع و معارفه اشاره کرد که در آن حکم فرماندار جدید دقایقی در دست مسئولانی که بالای سن بودند، دست به دست شد و در نهایت از سوی استاندار تهران به وی اهدا شد.

به بیان شرکت کنندگان در مراسم علت امتناع اهدای حکم از سوی امام جمعه و نماینده مردم کرج این تعبیر بوده است که هرکس مدیری را وارد مجموعه شهر می کند، خود باید حکم را به او اهدا کند.

همچنین قدردانی سنگین امام جمعه کرج از فرماندار اسبق و تماس تلفنی صبح امروز وی با استاندار مبنی بر جلوگیری از تغییر فرماندار همگی حاکی از آن است که کسی مایل نبود کولیوند از فرمانداری کرج برود.

فرماندار جدید کرج در اولین حضور خود در میان خبرنگاران خود را فردی رسانه ای دانست که سالها در صدا و سیما خدمت کرده و همچنین به فعالیت در آموزش و پرورش و بنیاد جانبازان در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری را از جمله سوابق مدیریتی خود برشمرد.

در پایان این مراسم علاوه بر دستگاه های اجرایی شهر، خبرنگاران رسانه های جمعی کرج نیز با اهدای لوحی از زحمات و فعالیت پربار کولیوند در دوران تصدی مسئولیت در این کلانشهر قدردانی کرده و برای فرماندار جدید آرزوی توفیق کردند.

همچنین در پایان بازار دیده بوسیها و گرفتن عکس یادگاری نیز گرم بود و مسئولان یک به یک از فرماندار سابق خداحافظی کردند.