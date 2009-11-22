مسئولیت موقت فدراسیون فوتبال به بهروان واگذار شد

به گزارش خبرنگارمهر، با توجه به سفرعلی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر به مالزی برای شرکت در نشست کمیته‌های AFC و انتخاب بهترین‌های سال 2009 فوتبال آسیا، همراهی مهدی تاج با تیم ملی در سفر به اردن و حضور مهدی محمد نبی در مناسک حج تمتع، کلیه مسئولیت‌ها و نامه نگاری‌های فدراسیون فوتبال به صورت موقت به غلامرضا بهروان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال واگذار شد.

فراهم آوردن مقدمات برگزاری مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا، برگزاری کلاس توجیهی برای داوران لیگ برتری و نشست با روسای برخی هیئت‌های فوتبال از جمله فعالیت‌های بهروان در روزهای اخیر بوده است.