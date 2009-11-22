پروژه های سفر دوم دولت به استان تهران 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرماندار کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی اکثر پروژه های مصوب دور دوم سفر رئیس جمهوری به شهرستانهای استان تهران آغاز شده و تاکنون 40.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به شهرستانهای این استان در مجموع 381 مصوبه و 613 پروژه برای عمران و آبادی شهرستانها به خصوص مناطق محروم و روستاها در پی داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: امید است با همکاری بیشتر و اختصاص اعتبارات در فصل سرما به مشکل خاصی در ارتباط با اجرای پروژه ها بر نخوریم و در آستانه آغاز سال جدید تعدادی از این پروژه ها به بهره برداری رسد.

دولت در انتخاب مدیران توانمند می کوشد

همچنین نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس به خبرنگاران گفت: با توجه به نگاه دولت دهم در مورد تسریع در خدمت گذاری به مردم و پیگری مصوبات سفرهای اول و دوم رئیس جمهور به کلانشهر کرج، مقرر شد که این مراسم برگزار و از زحمات دو ساله فرماندار سابق قدردانی شود.

فاطمه آجرلو با اشاره به اینکه نگاه رئیس جمهور در دور سوم سفرهای استانی نگاهی فرهنگی است، ادامه داد: برخی تمهیدات مدیریتی در دور سوم سفرهای استانی از جمله انتخاب مدیران توانمند و خوش فکر در نظر گرفته شده است.

به اشتغال جوانان کرج می اندیشم

همچنین عیسی فرهادی فرماندار جدید کرج نیز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کرج یکی از کلانشهرهای کشور است و از اقوام و طوایف گوناگونی در آن زندگی می کنند، اعلام کرد: زیرساختها در این کلانشهر به وجود آمده اما باید تکمیل شود.

وی ادامه داد: پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت وزیران به کرج باید به طور ویژه پیگیری شود.

این مسئول از برنامه ریزیهای اولیه برای دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور به کرج خبر داد و یادآور شد: در این سفرها حل معضلات و مشکلات شهروندان کرجی از اصلی ترین دغدغه مسئولان است.

فرهادی با اشاره به دو اولویت کاری خود در ابتدای خدمت در این کلانشهر گفت: اشتغال جوانان یکی از اولویتهایم است که باید با سرمایه گذاری و مشارکت مردم و بخش خصوصی در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی پیگیری شود.

معاون استاندار تهران اعلام کرد: دیگر اولویتم مسائل فرهنگی و اجتماعی است که در این راستا نیز اقداماتی را انجام خواهم داد.