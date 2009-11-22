تلاش صهیونیستها برای کنار گذاشتن ترکیه از مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بر تلاش مقامهای این رژیم در کنار زدن دولت ترکیه از میانجیگری در مذاکرات سازش خاورمیانه صحه گذاشت.

وی در اظهارات امروز (یکشنبه) خود بار دیگر بر مواضع مقامهای اسرائیلی درباره ترکیه تاکید کرده و مدعی شد آنکارا به دلیل داشتن مواضع ضد صهیونیستی نمی تواند در مذاکرات سازش میان این رژیم و گروههای فلسطینی میانجیگری کند.

آنچه لیبرمن از آن به عنوان مواضع ضد اسرائیلی یاد می کند، اعتراض دولت ترکیه به نقض حقوق بشر توسط نظامیان صهیونیست در نوار غزه و درخواست از تل آویو برای پاسخگویی در برابر جنایاتی است که نظامیان صهیونیست در جنگ 22 روزه در این منطقه مرتکب شدند.

این در حالی است که قرار است "بنیامین الیعازر" وزیر تجارت رژیم صهیونیستی و از مقامهای ارشد حزب کارگر این رژیم در آینده نزدیک به ترکیه سفر کند.

در همین رابطه لیبرمن روز گذشته در نشست اعضای کابینه صهیونیستی گفت : سفر الیعازر به ترکیه مهم است، اما با وزارت خارجه هماهنگ نشده است.

وی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر مقامهای تشکیلات خودگردان مبنی بر اعلام استقلال یکجانه مدعی شد که چنین چیزی امکان وقوع ندارد و ابراز امیدواری کرد که این مسئله شایعه ای بیش نباشد.

خاطرنشان می شود در جدیدترین تنش ایجاد شده بین آنکارا و تل آوی،و وزیر دفاع ترکیه با ارسال نامه ای به صنایع هوافضای اسرائیل و شرکت "البیت" هشدار داده که باید ظرف 50 روز هواپیماهای بدون سرنشین سفارش داده شده از سوی آنکارا را آماده کنند.