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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

معاون وزیر خارجه چین:

پکن بر حمایت صریح از حقوق ملت ایران در انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید دارد

پکن بر حمایت صریح از حقوق ملت ایران در انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید دارد

جای جون در دیدار با معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به عمق مناسبات تهران و پکن آن را دوستانه، تاریخی و در مسیر رشد و تکامل خواند و بر گسترش بیش از پیش آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امورخارجه چین عصر امروز یکشنبه با خاطرنشان کردن رایزنی مستمر دو کشور در زمینه های مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، اعتماد سیاسی دو کشور به یکدیگر را راهگشا خواند و بر حمایت صریح پکن از حقوق مسلم ملت ایران از جمله استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید کرد.

جای جون همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران را در گفتگو با 6 کشور سازنده خواند و خواستار استمرار این گفتگوها شد.

در این دیدار علی باقری نیز با اشاره به نقش و جایگاه دو کشور پهناور ایران و چین در منطقه و جهان، ظرفیت های فراوان برای تعمیق و گسترش مناسبات را یادآور شد و گفت: افزایش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف بویژه در تامین و تثبیت امنیت ضروری و به نفع ملتهای منطقه است.

معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی تجربه تعامل تهران و پکن را در عرصه های مختلف از جمله سرمایه گذاری، انرژی و صنعت، خوب و چشم انداز آن را روشن توصیف کرد و تصریح کرد: تهدیدها و فرصت های مشترک ایجاب می کند روابط دو کشور از طریق طراحی سازوکارهای جدید همکاری دوجانبه، منطقه ای و بین المللی وارد مرحله ای پیشرفته تر شود.

باقری رویکرد تهران در گفتگو با 6 کشور را راهبردی و پیشبرد آن را به سود همه طرف ها خواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس نگاه و رویکردی سازنده از ادامه این گفتگوها بر اساس بسته پیشنهادی خود استقبال می کند.

کد مطلب 988424

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