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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۴

در دیداری دوستانه؛

تیم ملی فوتسال ایران از سد اسلوونی گذشت

تیم ملی فوتسال ایران از سد اسلوونی گذشت

ملی پوشان فوتسال ایران در دیداری دوستانه موفق به شکست تیم ملی اسلوونی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه که از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در سالن پیروزی اصفهان آغاز شد، در پایان به برتری 3 بر2 شاگردان حسین شمس انجامید.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این دیدار دوستانه جواد اصغری مقدم، محمد طاهری و مجید لطیفی گلزنی کردند و هر دو گل تیم ملی اسلوونی نیز توسط "ایگور اوسترتکا" به ثمر رسید.

تیم ملی فوتسال ایران در مصاف با اسلوونی با ترکیب مصطفی نظری، محمد کشاورز، وحید شمسایی، علی اصغر حسن زاده و محمد طاهری مسابقه را آغاز کرد.

تیم‌های ملی فوتسال ایران و اسلوونی فردا (دوشنبه) دومین دیدار دوستانه خود را در سالن پیروزی اصفهان برگزار می کنند.

کد مطلب 988425

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