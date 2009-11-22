تیم ملی فوتسال ایران از سد اسلوونی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه که از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در سالن پیروزی اصفهان آغاز شد، در پایان به برتری 3 بر2 شاگردان حسین شمس انجامید.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این دیدار دوستانه جواد اصغری مقدم، محمد طاهری و مجید لطیفی گلزنی کردند و هر دو گل تیم ملی اسلوونی نیز توسط "ایگور اوسترتکا" به ثمر رسید.

تیم ملی فوتسال ایران در مصاف با اسلوونی با ترکیب مصطفی نظری، محمد کشاورز، وحید شمسایی، علی اصغر حسن زاده و محمد طاهری مسابقه را آغاز کرد.

تیم‌های ملی فوتسال ایران و اسلوونی فردا (دوشنبه) دومین دیدار دوستانه خود را در سالن پیروزی اصفهان برگزار می کنند.