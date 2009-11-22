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۱ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۲۰

انتخابی جام ملتهای آسیا/

تساوی بدون گل تیم‌های ملی اردن و ایران در پایان نیمه اول

تساوی بدون گل تیم‌های ملی اردن و ایران در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های ملی فوتبال اردن و ایران در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات جام ملت‌های آسیا با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که از ساعت 19:30 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان آغاز شد، در پایان نیمه اول به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در غیاب نفراتی چون جواد نکونام، مسعود شجاعی و مهرزاد معدنچی به دیدار اردن رفته است، در نیمه اول این دیدار نمایشی دور از انتظار داشت و در بیشتر دقایق مسابقه از دروازه خود مقابل حملات تیم میزبان دفاع می کرد. 

قضاوت دیدار اردن - ایران برعهده "علی حمد البداوی" از امارات است. او در نیمه اول این بازی به حسونه شیخ از تیم اردن کارت زرد نشان داد.

تیم‌های ایران و اردن در گروه 5 مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا حضور دارند.

کد مطلب 988434

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