کشف 3 شبکه تروریستی در دیاله/ انفجار خودروی بمبگذاری شده در فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهرین، پلیس شهر بلدروز در شمال شرقی استان دیاله از متلاشی شدن سه شبکه تروریستی خبر داد.



به گفته مقامهای پلیس، هرشبکه تروریستی شامل شش تروریست بود واکثر تروریستها در مناطق دادا والی و حواش القلعه در جنوب بلدروز فعال بودند.



خبر دیگر اینکه چهار نیروی پلیس بر اثر انفجار بمب در شرق موصل زخمی شدند.



خنثی شدن سه بمب در مرکز و شمال موصل نیز از دیگر تحولات امنیتی عراق بود.



نیروهای امنیتی در شهر تلعفر واقع در غرب موصل، شش تروریست را دستگیر کردند؛ بر اساس بازجویی های اولیه، وابستگی این افراد به شبکه تروریستی القاعده ثابت شد.



خبر دیگر اینکه امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الکرمه در شرق شهر فلوجه منفجر شد.



بر اساس آمار اولیه، این انفجار دست کم سبب زخمی شدن هفت غیر نظامی شد؛ در پی این انفجار، نیروهای امنیتی اقدام به ایجاد کمربندی امنیتی در مکان انفجار کردند.