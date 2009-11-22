هشدار سران رژیم صهیونیستی درباره ادامه تمرد نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی در دیدار با اعضای کمیته دفاع و سیاست خارجی کنیست این رژیم، تمرد اخیر نظامیان اسرائیلی را سبب ایجاد شکاف در ارتش دانست.

وی با اشاره به رفتارهایی که اخیرا از نظامیان اسرائیلی در مقابل مقامهای مافوق شان سر می زند، گفت : ما نمی توانیم در ارتشی که نظامیانش از فرماندهان خود اطاعت نمی کنند، گردهم بیاییم.

اشکنازی در این سخنان پیشنهاد جدایی مسائل سیاسی از نظامی را داده و خطاب به مقامهای سیاسی رژیم صهیونیستی افزود: این پیام من به رهبران سیاسی مان است.

در همین حال "تزاهی هانگبی" رئیس کمیته دفاع و سیاست خارجی کنیست با انتقاد از مسائل پیش آمده در ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد: اگر چنین وقایعی ادامه یابد ما نه ارتشی خواهیم داشت و نه دولتی.

اشکنازی در بخش دیگری از سخنان خود مرزهای شمالی فلسطین اشغالی با لبنان را آرام ارزیابی کرد و گفت که تل آویو مراقب تحرکات صورت گرفته در این بخش از سرزمینهای اشغالی است.

وی همچنین درباره خبرهای مربوط به آزادی "گلعاد شالیت" نظامی در بند این رژیم در دستان حماس مدعی شد که این مسائل کمکی به آزادی شالیت نمی کند و بیشتر تلاشهای انجام شده در پشت پرده این کار را مخدوش می کند.

اخیرا نیز نخست وزیر رژیم اسرائیل نافرمانی نظامیان این رژیم از اجرای دستورات و ارائه خدمات به مقامهای مافوقشان را عاملی برای فروپاشی رژیم صهیونیستی دانسته و با بیان اینکه موجودیت و امنیت رژیم اشغالگر قدس مرهون وجود قوای نظامی است، هر گونه خلل در این قوا را سبب به خطر افتادن موجودیت این رژیم دانسته بود.