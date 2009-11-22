تلاش برخی کشورهای عربی برای شکست روند سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهرین، یک نماینده مستقل پارلمان عراق تاکید کرد برخی کشورهای عربی برای به شکست کشاندن روند سیاسی و تجربه جدید دموکراسی در عراق تلاش می کنند.



حیدر الجوزانی خاطر نشان کرد : برخی رسانه های عربی خواهان شکست نقش دولت و پارلمان عراق هستند و در این زمینه فعالیت می کنند.



وی خاطر نشان کرد : این رسانه ها با پخش برنامه ها و اظهارنظرها و اخبار دروغ برای تخریب وجهه دولت و پارلمان عراق و مراکز حساس دولتی با هدف به شکست کشاندن تجربه عراق جدید و روند سیاسی تلاش می کنند.



وی تاکید کرد: تجربه دموکراسی نوپای عراق برخی از کشورهای عربی را خشمگین کرده است به طوری که آنها با تمام امکانات خود به جنگ این تجربه آمده اند، زیرا این تجربه با رویکرد این رژیمها سازگاری ندارد.



الجوزانی از رسانه های عراق خواست با رسانه های مغرض عربی که با خبرسازی و خبرپراکنی به دنبال برهم زدن امنیت و ثبات عراق هستند، مقابله کنند.چند روز پیش حیدر العبادی عضو برجسته حزب الدعوه الاسلامیه در پارلمان عراق از کمک های مالی عربستان به برخی از فهرستهای انتخاباتی عراق پرده برداشت.



به گفته وی، نشستهایی در پایتختهای برخی کشورهای عربی به ریاست عربستان برای حمایت از برخی جریانها و گروههای عراقی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی آتی در حال برگزاری است.

اخیرا نیز منابع عراقی از تلاشهای گسترده بعثی های صدامی با حمایت برخی کشورهای همسایه برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده عراق با هدف بازگشت به قدرت تحت عناوین جدید پرده برداشتند.

پیش از این نوری المالکی نخست وزیر عراق از ائتلاف پنهان میان حزب بعث و القاعده با حمایت برخی از کشورهای منطقه برای تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی در این کشور پرده برداشت.

سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز بار دیگر عواقب خطرناک نفوذ بعثی ها به مراکز حساس دولتی و امنیتی عراق و تلاش برای به شکست کشاندن روند سیاسی هشدار داده بود.

نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.