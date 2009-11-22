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۱ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۴۶

پس از ورود صورت گرفت؛

آغاز مذاکرات خصوصی روسای جمهور ایران و گامبیا در بانجول

آغاز مذاکرات خصوصی روسای جمهور ایران و گامبیا در بانجول

روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گامبیا پس از حضور در ساختمان ریاست جمهوری این کشور بلافاصله مذاکرات خصوصی خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقایان احمدی نژاد و یحیی جامه دقایقی است که پشت در‌های بسته مذاکرات خصوصی خود را آغاز کرده اند.

بنابراین گزارش، پس از مذاکرات خصوصی دو رئیس جمهور، مذاکرات مشترک هیئت های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گامبیا آغاز خواهد شد.

سفر احمدی نژاد به کشورهای گامبیا، برزیل، بولیوی، ونزوئلا و سنگال از صبح امروز یکشنبه در حالی آغاز شد که رئیس جمهور پیش از ترک تهران کشورهای مقصد را کشورهای مهمی خواند و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در زمینه های گوناگون صمیمی ، پایدار و رو به گسترش است.

کد مطلب 988442

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