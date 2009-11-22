پاکستان نیروهای بیشتری به جنگ طالبان می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان با اشاره به ادامه عملیات نظامی ارتش این کشور علیه طالبان گفت به منظور تقویت نیروهای دولتی در این مبارزه، شمار بیشتری از آنان به مناطق قبیله ای ایالت وزیرستان اعزام می شوند.

مالک در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد ارتش تا کنون بخشهای زیادی از این ایالت را از حضور طالبان پاکسازی کرده و هم اکنون در حال تحکیم مواضع خود در وزیرستان جنوبی است.

وزیر کشور پاکستان همچنین از استقرار اسکنرهای ثابت و متحرک در مناطق پرازدحام شهرهای اسلام آباد و پیشاور (مرکز وزیرستان شمالی) برای تحت نظر گرفتن فعالیتهای تروریستها در این شهرها خبر داد.

این در حالی است که با ادامه عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان، شهر پیشاور هدف اصلی حملات تروریستی شبه نظامیان طالبان در هفته های اخیر بوده و در جریان این حملات دهها نفر از مردم این کشور کشته و زخمی شده اند.

به گفته مالک نیروهای ارتش پاکستان در اقدامات بازدارنده اخیر خود در مناطق قبیله ای وزیرستان 77 نفر از افراد مشکوک به داشتن رابطه با طالبان دستگیر کرده اند.

خاطرنشان می شود با وقوع هفت انفجار تروریستی در شهر پیشاور ظرف دو هفته گذشته بیش از 80 نفر کشته شدند که اسلام آباد این انفجارها را واکنش طالبان در برابر عملیات گسترده ارتش پاکستان در ایالت وزیرستان می داند.