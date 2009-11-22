شکست تحقیرآمیز تیم ملی ایران در اردن/ تیم قطبی بازنده خوش شانس بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که به عنوان صدرنشین گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا از ساعت 19:30 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان به دیدار اردن رفته بود، مقابل میزبان خود تن به شکست یک برصفر داد.

اردن که هفته گذشته در تهران با یک گل مغلوب تیم ملی فوتبال ایران شده بود، در دیدار امروز با گل دقیقه 81 عامر دیب به پیروزی رسید و برای صعود به جام ملت‌های 2011 آسیا امیدوار شد.

شاگردان عدنان حمد در مسابقه امروز شایسته کسب 3 امتیاز بودند و در طول بازی به ویژه در نیمه دوم بارها تا آستانه گلزنی پیش رفتند اما یکبار تیر دروازه، بار دیگر حرکت آکروباتیک حسین کعبی و ... مانع از فروپاشی دروازه تیم ایران شدند. تیم ملی ایران در این بازی خوش شانس بود که با یک گل تن به شکست داد و تیم میزبان تا پیش از به ثمر رساندن گل برتری حداقل 3 تا 4 شانس مسلم گلزنی را از دست داد.

در حال حاضر تیم ملی فوتبال اردن با 4 امتیاز در گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا قعرنشین جدول رده بندی است و تیم ملی کشورمان با 7 امتیازی جایگاه نخست این گروه را در اختیار دارد.

عامر دیب (شماره 7) گل برتری اردن را به ثمر رساند

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی مقابل اردن تن به شکست داد که نفراتی چون جواد نکونام، مسعود شجاعی و مهرزاد معدنچی را در اختیار نداشت.

با شکستی که تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار مقابل اردن متحمل شد برای صعود به جام ملت‌های آسیا باید دو دیدار پیش رو مقابل تایلند و سنگاپور در مرحله انتخابی این رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر بگذارد.

قضاوت دیدار اردن - ایران برعهده "علی حمد البداوی" از امارات بود. او در این بازی به حسونه شیخ از تیم اردن کارت زرد نشان داد.

جدول رده بندی گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا:

1- ایران 7 امتیاز، 2- سنگاپور 6 امتیاز، 3- تایلند 5 امتیاز، 4- اردن 4 امتیاز