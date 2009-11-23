۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

آغاز هفته بسیج با گلباران خانه امام خمینی در خمین

اراک - خبرگزاری مهر: همزمان با اولین روز از هفته بسیج خانه امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در خمین با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این برنامه که شامگاه دوشنبه برگزار شد، مردم به خصوص بسیجیان جوان با حضور در خانه امام خمینی و ادای احترام، خانه و اتاق تولید امام را با گل، آذین بستند.

در این مراسم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمین با بیان اینکه، بسیج یادگار ماندگار امام خمینی است، گفت: بسیجیان به فرمان امام رشادت و توانمندی خود را  در عرصه های مختلف بروز دادند و منشاء پیروزیهای بزرگی در تاریخ نظام شدند.

‌علی محمدی خانه امام را میعادگاه عاشقان خواند و افزود: تا انقلاب زنده است یاد امام و یادگارهای او نیز زنده است و همه ما در حفاظت از دستاوردهای انقلاب وظیفه داریم و بسیج نقش فعالتری در این عرصه دارد.

وی بسیج را برخاسته از بطن مردم دانست و گفت: بسیج متعلق به همه مردم است و تا خون در بدن دارد وفادار به انقلاب خواهد ماند.

خانه امام خمینی در بافت شهری خمین واقع است این مجموعه مسکونی چهار هسته ای در محل موسوم به سر پل خمین واقع شده است و در بافت تاریخی این شهر چنین عمارتی یافت نمی شود.

امام خمینی در بیستم جمادی الثانی 1320 هجری قمری مطابق 1281 هجری شمسی در همین خانه به دنیا آمد و تا 19 سالگی در این خانه روزگار سپری کرد وی پس 19 سالگی عازم اراک و قم شد.

هر ساله هزاران نفر از مردم از داخل و خارج برای دیدن محل زادگاه امام وارد خمین می شوند و مراسم های انقلابی و دینی منطقه ای و کشوری از این خانه آغاز می شود.

