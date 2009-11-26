91 درصد سوخت مورد نیاز روستاهای استان مرکزی تامین شد

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هر ساله با آغاز فصل سرما کار ذخیر ه سازی سوخت روستاها در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 9 میلیون و 121 هزار لیتر نفت سفید در این شرکت ذخیره سازی شده تا روستاییان این مناطق در فصل سرد سال با کمبود سوخت مواجه نشوند، گفت: در شش ماه دوم امسال با ایجاد پست الکترونیکی در جایگاه های عرضه سوخت استان برقراری ارتباط شرکت با جایگاه ها و همچنین ارتباط دیگر جایگاه ها با یکدیگر تسهیل داده شد.

وی تصریح کرد: استان مرکزی دارای 63 جایگاه عرضه سوخت است که با این روش از حجم مراجعات حضوری و مکاتبات دستی به میزان قابل توجهی کاسته می شود.