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۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۶

91 درصد سوخت مورد نیاز روستاهای استان مرکزی تامین شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی گفت: 91 درصد سوخت مورد نیاز روستاهای سخت گذر استان مرکزی تامین شده است.

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هر ساله با آغاز فصل سرما کار ذخیر ه سازی سوخت روستاها در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 9 میلیون و 121 هزار لیتر نفت سفید در این شرکت ذخیره سازی شده تا روستاییان این مناطق در فصل سرد سال با کمبود سوخت مواجه نشوند، گفت: در شش ماه دوم امسال با ایجاد پست الکترونیکی در جایگاه های عرضه سوخت استان برقراری ارتباط شرکت با جایگاه ها و همچنین ارتباط دیگر جایگاه ها با یکدیگر تسهیل داده شد.

وی تصریح کرد: استان مرکزی دارای 63 جایگاه عرضه سوخت است که با این روش از حجم مراجعات حضوری و مکاتبات دستی به میزان قابل توجهی کاسته می شود.

کد مطلب 988473

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